Limitowana edycja 500 monet z czołgiem Leopard 120 Verbessert

Premiera zbiega się z największą aktualizacją World of Tanks 2.0

Mennica Polska wybrana spośród wszystkich mennic na świecie

World of Tanks obchodzi 15. rocznicę istnienia

Limitowana edycja dla fanów World of Tanks

Moneta Leopard 120 Verbessert została wybita w nakładzie zaledwie 500 egzemplarzy. Jej premiera zbiega się w czasie z największą w historii aktualizacją World of Tanks 2.0, już teraz dostępną w grze. Na monecie precyzyjnie odwzorowany został model czołgu Leopard 120 Verbessert.

Moneta została wykonana ze srebra próby 999 i waży 31,10 grama. Średnica krążka to 38,61 mm. Nominał to 2 dolary wyspy Niue. Cena monety wynosi 739 złotych. Zdobiona techniką antique finish oraz drukiem cyfrowym, przedstawia każdy detal legendarnego czołgu z inżynierską precyzją.

Na awersie znalazła się kultowa mapa Westfield – jedna z najbardziej rozpoznawalnych aren w grze World of Tanks. To dodatkowy element, który docenią zaawansowani gracze znający każdy zakątek wirtualnych pól bitew.

To autentyczny, kolekcjonerski artefakt związany z uniwersum World of Tanks. Jej wyjątkowy charakter docenią zarówno fani gry, jak i pasjonaci numizmatyki. Limitowany nakład sprawia, że moneta może stać się cennym obiektem kolekcjonerskim.

Wargaming wybiera Mennicę Polską

Decyzja studia Wargaming o powierzeniu realizacji projektu Mennicy Polskiej potwierdza jej pozycję w światowej czołówce producentów monet. To ogromne wyróżnienie dla polskiej firmy.

World of Tanks to gra, w której każdy szczegół ma znaczenie – od parametrów pojazdów po realizm bitew, dlatego zależało nam, aby także moneta spełniała te standardy. Mennica Polska, znana z jakości i dbałości o detale, okazała się doskonałym partnerem. Fakt, że fani gry na całym świecie mogą teraz dodać do kolekcji jej symbol w zupełnie nowej formie, jest dla nas nadzwyczaj wyjątkowy

– podkreśliła Beata Czarnacka, Licensing & Partnerships Manager Europe & Americas, Wargaming.

To dla nas ogromne wyróżnienie, że spośród wszystkich mennic na świecie to właśnie Mennica Polska została zaproszona do współpracy przy tym projekcie. Udzielenie nam licencji, to dowód ogromnego zaufania do naszych kompetencji, zaawansowania technologicznego i najwyższej jakości wykonania. Moneta LEOPARD z pewnością spotka się z uznaniem miłośników kultowej gry, jak również kolekcjonerów, którzy poszukują ciekawych tematów do swoich zbiorów

– powiedziała Anna Ziętek, Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji Marki w Mennicy Polskiej.

Gra, która podbiła świat

World of Tanks powstała w 2010 roku i w tym roku celebruje swoją 15. rocznicę. Gra zapoczątkowała wirtualne hobby, które przyciągnęło do siebie 160 milionów graczy na całym świecie. Każda bitwa to inna historia i inne wyzwanie.

Społeczność World of Tanks liczy obecnie 160 milionów zarejestrowanych użytkowników. To jedna z największych społeczności graczy na świecie. Gra wydana w modelu free-to-play przyciągnęła miliony fanów strategicznych rozgrywek.

Aktualizacja 2.0 do World of Tanks dostępna już teraz dla wszystkich otworzyła zupełnie nowy rozdział w historii gry. To największa aktualizacja w 15-letniej historii produkcji.

Globalny gigant z siedzibą na Cyprze

Wargaming to firma z rocznym przychodem szacowanym na 1,1 miliarda dolarów. To jeden z liderów branży gier free-to-play na świecie. Studio zatrudnia ponad 1750 pracowników w biurach rozsianych po całym globie.

Siedziba główna Wargaming znajduje się w Nikozji na Cyprze. Firma przeniosła się tam z Mińska w 2011 roku. Od 2015 roku centrala mieści się w jednym z najwyższych budynków na Cyprze - wieżowcu Wargaming HQ o wysokości 75 metrów, położonym niedaleko Pałacu Prezydenckiego.

Wargaming powstało w 1998 roku jako producent gier strategicznych. Przełom nastąpił w 2009 roku, gdy firma przeszła na model gier online. World of Tanks stało się globalnym fenomenem i głównym źródłem przychodów studia.

Wirtualna szkoła historii dla milionów graczy

World of Tanks to coś więcej niż rozrywka. Dla milionów chłopaków na całym świecie gra stała się sposobem poznania historii działań zbrojnych w II wojnie światowej. Fronty, bitwy pancerne i technologia wojskowa okresu 1939-1945 nie mają dla nich tajemnic.

W grze dostępnych jest ponad 600 czołgów z 11 krajów świata. Każdy pojazd został odtworzony z dbałością o szczegóły i zgodność historyczną. Gracze mogą dowodzić maszynami z USA, Niemiec, ZSRR, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chin, Szwecji, Czechosłowacji, Włoch i Polski.

World of Tanks pozwala poznać historię wojsk pancernych XX wieku w interaktywny sposób. Gracze uczą się o taktyce pancernej, technicznych parametrach czołgów i wydarzeniach historycznych. Gra łączy rozrywkę z edukacją historyczną.

Wargaming współpracuje z muzeami i instytucjami historycznymi. Studio nagrywa dźwięki prawdziwych czołgów na poligonach wojskowych. Dzięki temu gra zachowuje autentyzm i realizm historyczny.

80-letni Chuck Norris reklamuje World of Tanks