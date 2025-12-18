MSZ odradza podróże do prowincji przygranicznych oraz wysp Koh Chang, Ko Kut i Ko Mak w Tajlandii

Kambodża zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Tajlandią ze skutkiem natychmiastowym

Biuro Itaka relocuje 27-osobową grupę turystów z zagrożonego regionu i szuka bezpiecznej alternatywy

Popularne kierunki jak Phuket, Krabi, Bangkok i Pattaya pozostają bezpieczne i wycieczki tam odbywają się zgodnie z planem

Które regiony Tajlandii objęte są ostrzeżeniem MSZ

Ambasada RP w Bangkoku wydała szczegółowe ostrzeżenie dla Polaków planujących podróże do Azji Południowo-Wschodniej. Lista obejmuje siedem prowincji tajlandzkich, w tym popularne wśród turystów wyspy.

Po stronie Tajlandii ostrzeżenie dotyczy: Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, Buriram, Sa Kaeo, Trat oraz wysp Koh Chang, Ko Kut i Ko Mak. W Kambodży MSZ odradza wyjazdy do Preah Vihear, Oddar Meanchey i Banteay Meanchey.

Niebezpieczne są również przygraniczne rejony prowincji Chanthaburi po stronie tajskiej oraz Koh Kong i Pursat w Kambodży.

Zamknięte przejścia graniczne między krajami

Sytuacja na granicy tajsko-kambodżańskiej uległa dramatycznemu pogorszeniu. Władze w Phnom Penh zdecydowały o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Tajlandią w sobotę.

Decyzja obowiązuje w obu kierunkach i nie ma określonego terminu jej zniesienia. Kambodżańskie ministerstwo spraw wewnętrznych uzasadnia ten krok aktami agresji ze strony Tajlandii.

Według oficjalnych informacji doszło do śmierci cywilów i zniszczenia infrastruktury. Władze zalecają obywatelom obu krajów pozostanie na miejscu do czasu zawieszenia broni.

Jak biura podróży reagują na kryzys w Tajlandii

Biuro podróży Itaka znalazło się w trudnej sytuacji. Jedna z grup, licząca 27 osób, miała spędzić pobyt na wyspie Koh Chang od 19 do 23 grudnia.

— Grupa jest bezpieczna i jest pod opieką pilota, z którym jesteśmy w kontakcie — zapewnił Piotr Henicz, wiceprezes ITAKA HOLDINGS. Biuro aktywnie poszukuje bezpiecznej alternatywy dla turystów.

Wiceprezes podkreślił, że w najbliższych tygodniach firma nie oferuje wycieczek do regionów objętych ostrzeżeniem MSZ. Wszystkie imprezy turystyczne koncentrują się na bezpiecznych obszarach kraju.

Bezpieczne kierunki w Tajlandii nadal dostępne

Mimo konfliktu na granicy większość popularnych kurortów w Tajlandii pozostaje bezpieczna. Biura podróży kontynuują sprzedaż wycieczek do sprawdzonych regionów.

W ofercie Itaki znajdują się wyjazdy do Bangkoku, Khao Lak, Krabi, Phuket, Hua Hin i Pattaya. Te destynacje leżą z dala od strefy konfliktu i nie są objęte ostrzeżeniem MSZ.

— Imprezy turystyczne są realizowane normalnie. Cały czas pozostajemy w kontakcie z naszymi kontrahentami oraz pracownikami na miejscu — zaznaczył Henicz. Biuro monitoruje sytuację i jest gotowe reagować w razie potrzeby.

Co z rezerwacjami i możliwością zwrotu kosztów

Klienci biur podróży, którzy zarezerwowali wyjazdy do bezpiecznych regionów, nie mogą liczyć na automatyczny zwrot środków. Dotyczy to sytuacji, gdy turysta chce zrezygnować z powodu ogólnych obaw.

Możliwość anulowania rezerwacji bez kosztów przysługuje jedynie w przypadku wycieczek do obszarów bezpośrednio objętych ostrzeżeniem MSZ. W pozostałych przypadkach obowiązują standardowe warunki rezerwacji.

Wyjazdy na przełomie grudnia i stycznia do Bangkoku, Phuket, Krabi i innych popularnych kurortów będą realizowane zgodnie z planem. Biura podróży zapewniają pełne wsparcie i bieżące informowanie klientów o sytuacji.