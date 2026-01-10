Te sklepy są czynne w niedzielę 11 stycznia 2026 roku. Kalendarz niedziel handlowych 2026

W 2026 roku planowanie zakupów wymaga uwagi! Sprawdź kalendarz niedziel handlowych 2026, aby nie dać się zaskoczyć zamkniętym sklepom. Mimo że 11 stycznia 2026 roku to niedziela niehandlowa, w ciągu roku jest kilka okazji do zrobienia zakupów w niedzielę. Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2026 roku? Znamy dokładne daty – zaplanuj swoje wizyty w sklepach!

i

  • W 2026 roku przewidziano 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie wypadają w grudniu, co ułatwi świąteczne zakupy.
  • Pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku odbędzie się 25 stycznia, a pierwsza niedziela stycznia (11.01) będzie dniem bez handlu.
  • Regulacje prawne ograniczające handel w niedziele obowiązują od 2018 roku, z nielicznymi wyjątkami dla placówek takich jak stacje benzynowe czy apteki.
  • Zaplanowanie zakupów z uwzględnieniem kalendarza niedziel handlowych jest kluczowe, zwłaszcza w okresach przedświątecznych.

Rok 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim konieczność planowania zakupów z uwzględnieniem niedziel handlowych. Warto zaznaczyć, że 11 stycznia 2026 roku to niedziela, w którą sklepy pozostaną zamknięte. Ale bez obaw, w nadchodzącym roku przewidziano kilka okazji do zrobienia zakupów w niedzielę. Kiedy dokładnie wypadają niedziele handlowe w 2026 roku?

Kalendarz niedziel handlowych 2026

Oto pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku:

  • 25 stycznia 2026,
  • 29 marca 2026,
  • 26 kwietnia 2026,
  • 28 czerwca 2026,
  • 30 sierpnia 2026,
  • 6 grudnia 2026,
  • 13 grudnia 2026,
  • 20 grudnia 2026.

Znajomość dat niedziel handlowych jest kluczowa dla efektywnego planowania zakupów. Szczególnie ważne jest to w okresach przedświątecznych, kiedy to dostępność sklepów w niedziele może znacząco ułatwić przygotowania.

Regulacje prawne dotyczące niedziel handlowych

Przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele w Polsce zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa ta stopniowo wprowadzała ograniczenia, aż do obecnego stanu, w którym handel dozwolony jest jedynie w wybrane niedziele w roku.

Ustawa przewiduje szereg wyjątków od zakazu handlu. Oznacza to, że w niektóre niedziele, pomimo ogólnych ograniczeń, niektóre placówki handlowe mogą prowadzić działalność. Do tych wyjątków należą między innymi:

  • stacje benzynowe,
  • apteki i punkty apteczne,
  • sklepy, w których handel prowadzi właściciel,
  • placówki gastronomiczne,
  • kwiaciarnie,
  • sklepy z pamiątkami,
  • sklepy na dworcach i lotniskach.

Warto pamiętać, że zakres tych wyjątków jest ściśle określony w ustawie.

