W 2025 roku deficyt budżetu państwa wyniósł 275,6 mld zł, mieszcząc się poniżej ustawowego limitu 288,7 mld zł.

Dochody budżetowe spadły o 4,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, częściowo z powodu reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki wzrosły o 4,3%, a największe kwoty przeznaczono na ZUS (180,5 mld zł) i obronę narodową (118,6 mld zł).

Zarówno dochody (94%), jak i wydatki (94,4%) oraz deficyt (95,4%) zostały zrealizowane poniżej planowanych w ustawie budżetowej wartości.

Deficyt budżetu państwa w 2025 r. – dane Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe wykonanie budżetu państwa za 2025 r. Z opublikowanych informacji wynika, że dochody budżetowe osiągnęły poziom 594,6 mld zł, natomiast wydatki wyniosły 870,2 mld zł. Ostatecznie przełożyło się to na deficyt w wysokości 275,6 mld zł.

Ubiegłoroczna ustawa budżetowa zakładała możliwość powstania deficytu maksymalnie do 288,7 mld zł, co oznacza, że faktyczne wykonanie było niższe od dopuszczalnego limitu.

Dochody budżetu państwa w 2025 r. a reforma JST

Resort finansów wskazał, że dochody państwa były o 28,7 mld zł niższe niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 4,6 proc. W komunikacie podkreślono jednak, że 2025 r. był pierwszym rokiem obowiązywania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Według wyliczeń ministerstwa, gdyby nie zmiany w systemie finansowania samorządów, wpływy budżetowe byłyby wyższe o około 73,8 mld zł w porównaniu z 2024 r. Oznacza to, że sama reforma miała istotny wpływ na poziom wykazanych dochodów centralnych.

Wydatki budżetu państwa w 2025 r. – ZUS i obrona narodowa

Po stronie wydatkowej odnotowano wzrost o 35,9 mld zł, czyli o 4,3 proc. w relacji rocznej. Największe środki przeznaczono na wsparcie systemu ubezpieczeń społecznych – wydatki na ZUS wyniosły 180,5 mld zł.

Drugą znaczącą pozycję stanowiły nakłady na obronę narodową, które sięgnęły 118,6 mld zł. Wysoki poziom finansowania tych obszarów był jednym z kluczowych czynników wpływających na ogólną skalę wydatków państwa.

Wykonanie budżetu 2025 – realizacja planu

Z przekazanych danych wynika również, że dochody zostały zrealizowane w 94 proc. w stosunku do kwot zapisanych w ustawie budżetowej. Wydatki osiągnęły poziom 94,4 proc. planu, a deficyt stanowił 95,4 proc. dopuszczalnej wartości. Szacunkowe wykonanie budżetu pokazuje, że choć deficyt budżetu państwa w 2025 r. był znaczący, pozostał poniżej ustawowego limitu

PTNW - Miłosz Bembinow