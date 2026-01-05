Trzy nowe połączenia Pendolino na trasie Warszawa-Kraków od poniedziałku 5 stycznia

Ponad 800 miejsc w porannym pociągu dzięki podwójnemu zestawieniu

Odpowiedź na odwołane kursy prywatnego przewoźnika

Bilety już w sprzedaży we wszystkich kanałach PKP Intercity

PKP Intercity wprowadza nowe połączenia Pendolino

PKP Intercity uruchomiło trzy dodatkowe kursy pociągów Pendolino między Warszawą a Krakowem. Decyzja przewoźnika ma związek z odwołaniem pociągów przez konkurencyjną spółkę.

Zapewnimy pasażerom możliwość podróży w godzinach, w których miały kursować pociągi odwołane przez prywatnego przewoźnika

– powiedział prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Nowy rozkład jazdy Warszawa-Kraków od dziś

Od poniedziałku 5 stycznia 2026 pasażerowie zyskali trzy nowe połączenia najszybszymi pociągami. Z Krakowa do Warszawy Pendolino wyjeżdża o 14:51, docierając do stolicy o 17:24. Czas przejazdu to niespełna trzy godziny.

W kierunku przeciwnym uruchomiono dwa kursy. Pociąg z Warszawy odjeżdża o 15:40 (przyjazd do Krakowa o 18:28) oraz o 19:40 (przyjazd o 22:14).

Podwójny skład Pendolino na trasie do Warszawy

PKP Intercity zwiększyło również liczbę miejsc w porannym połączeniu. Pociąg z Krakowa o 6:51 kursuje teraz w podwójnym zestawieniu.

Taki skład pomieści ponad 800 pasażerów zamiast standardowych 400. Długość pociągu wynosi prawie 400 metrów. To rozwiązanie ma zapobiec sytuacjom, gdy pasażerowie nie mogą znaleźć wolnego miejsca.

Dlaczego PKP dodaje pociągi między Warszawą a Krakowem

Zmiany mają związek z nadchodzącym okresem wzmożonych przejazdów. Przed nami ferie zimowe dla uczniów oraz przerwa międzysemestralna dla studentów.

– To wpłynie na większe zainteresowanie przejazdami – dodał Malinowski. Przewoźnik chce uniknąć sytuacji, gdy pasażerowie nie mogą kupić biletu w preferowanym terminie.

Gdzie kupić bilety na nowe połączenia PKP Intercity

Bilety na dodatkowe kursy Pendolino są już dostępne. Można je nabyć we wszystkich kanałach sprzedaży PKP Intercity: przez stronę internetową, aplikację mobilną, w kasach biletowych oraz w biletomatach.

Trasa Warszawa-Kraków to jedna z najpopularniejszych w Polsce. Większa liczba połączeń i miejsc powinna ułatwić planowanie podróży, szczególnie w nadchodzących tygodniach.

