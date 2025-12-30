PKP Intercity ogłosiło przełomowy przetarg na 20 pociągów zdolnych do jazdy z prędkością 320 km/h, co jest pierwszym takim krokiem w Polsce w kierunku kolei dużych prędkości.

Zamówienie obejmuje nie tylko pociągi, ale też ich utrzymanie i zaplecze techniczne, z możliwością rozszerzenia kontraktu o kolejne 35 składów.

Postępowanie, prowadzone w formie dialogu konkurencyjnego, potrwa do sierpnia 2027 roku, aby zapewnić dopracowanie ofert od producentów z doświadczeniem w szybkich kolejach.

Nowe pociągi o długości ok. 200 m, z dwoma klasami i strefą barową, będą obsługiwać m.in. planowaną linię „Y” oraz połączenia międzynarodowe, takie jak Warszawa-Berlin czy Warszawa-Praga.

Pierwszy w Polsce przetarg na pociągi 320 km/h

PKP Intercity ogłosiło przełomowe postępowanie przetargowe na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą mogły osiągać prędkość do 320 km/h. To pierwsza tego typu inicjatywa na polskim rynku kolejowym i jednocześnie istotny krok w kierunku realnego wdrożenia kolei dużych prędkości. Zamówienie obejmuje nie tylko dostawę pojazdów, ale również ich wieloletnie utrzymanie oraz projekt i budowę zaplecza technicznego.

Przewoźnik zastrzegł także możliwość rozszerzenia kontraktu o dodatkowe 35 pociągów, co w przyszłości może znacząco zwiększyć skalę inwestycji i częstotliwość kursów na kluczowych trasach.

Dialog konkurencyjny i wymagania dla producentów

Postępowanie prowadzone jest w formule dialogu konkurencyjnego, co pozwala na wypracowanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Jednym z kluczowych warunków udziału jest wykazanie doświadczenia w dostawie pociągów zdolnych do jazdy z prędkością co najmniej 250 km/h.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem przetargu PKP Intercity przeprowadziło analizę rynku, rozmawiając z 9 producentami taboru, w tym z firmami z Polski. Krajowi producenci zapowiedzieli udział w przetargu w konsorcjach z partnerami posiadającymi wymagane kompetencje.

Wydłużony harmonogram postępowania

Harmonogram został celowo rozciągnięty w czasie, aby umożliwić przygotowanie dopracowanych ofert. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono na koniec kwietnia 2026 roku. Etap dialogu z wykonawcami potrwa dłużej niż w standardowych postępowaniach, a oferty mają zostać złożone w maju 2027 roku. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na sierpień 2027 roku.

Nowy standard podróży pociągami dużych prędkości

Nowe składy będą miały długość około 200 metrów i zostaną zaprojektowane z myślą o komforcie pasażerów. Przewidziano dwie klasy podróży, strefę barową lub restauracyjną, pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązania przyjazne rodzinom z dziećmi. Pociągi uzyskają homologację umożliwiającą kursowanie m.in. na terenie Polski, Niemiec, Czech i Austrii.

Linia „Y” i szybkie połączenia międzynarodowe

Podstawowe zamówienie zostanie skierowane do obsługi planowanej linii „Y”, projektowanej dla prędkości minimum 320 km/h. W pierwszym etapie zakładane są regularne połączenia m.in. na trasach Warszawa – Łódź – Wrocław, Warszawa – Łódź – Poznań – Szczecin oraz Warszawa – Łódź – Poznań – Berlin.

Dodatkowe pojazdy umożliwią dalsze zwiększenie częstotliwości kursów, a w dłuższej perspektywie także rozwój relacji międzynarodowych, takich jak Warszawa – Praga czy Warszawa – Lipsk. Analizowana jest również możliwość wykorzystania szybkich pociągów na planowanej linii nr 5 w kierunku Trójmiasta.

PTNW Balcerowicz