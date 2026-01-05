Instytucja apeluje do seniorów! To koniec emerytur od listonosza?

KRUS apeluje do emerytów o przejście na emerytury na konto

Koszty wypłat gotówkowych są wysokie

Ubankowienie emerytur to korzyść dla emerytów i dla KRUS

KRUS zachęca emerytów do otrzymywania świadczeń na konto bankowe

KRUS zachęca seniorów do przerzucenia się z otrzymywania emerytur pocztą, na emerytury przekazywane przelewem bankowym. Powodem są wysokie koszty systemowe operowania gotówką.

- Jesteśmy świadomi, że dla starszego pokolenia możliwość operowania gotówką i bezpośrednie, wieloletnie relacje z listonoszem to wartość sama w sobie. Ale z drugiej strony dostrzegamy też ułomności tego rozwiązania - powiedział cytowany przez Interię Biznes Dariusz Rohde były prezes KRUS.

Powody? Koszty. Jak pisze Interia Biznes, od głównej księgowej KRUS Agnieszki Myśliwiec udało się dowiedzieć, że każdy przekaz gotówkowy kosztuje 18 zł. A w drugiej połowie 2025 roku 400 tys. świadczeniobiorców dostawało emerytury z KRUS pocztą.

Tym samym miesięczne koszty przekazywania emerytur pocztą sięgają nawet 6-7 milionów złotych, a roczne 70 mln zł.

KRUS zachęca do przekazów bankowych. Jakie są zalety emerytur na konto?

KRUS wskazuje, że dzięki ubankowieniu emerytur, pieniądze trafią na konto nawet o 2-3 dni szybciej niż poprzez pocztę. Ponadto w przypadku śmierci emeryta, rodzinie łatwiej wypłacić środki z tytułu organizacji pogrzebu z konta.

Instytucja wskazuje również, że posiadanie rachunku bankowego ułatwia i umożliwia dostęp do usług publicznych, a także inwestowanie, kontrolę wydatków i oszczędności.

Agnieszka Myśliwiec cytowana przez Interię Biznes dodaje, że zaoszczędzone pieniądze na przekazach pocztowych mogłyby pomóc rolnikom. KRUS aby zachęcić do korzystania z przekazów bankowych planuje ułatwić dostęp do swoich usług poprzez aplikację mobilną.

