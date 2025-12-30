Świąteczna reklama piwa Łomża z Tomaszem Karolakiem jako Mikołajem wywołała lawinę skarg za rzekome naruszenie tradycyjnych wartości i promowanie alkoholu.

Producent piwa, Van Pur SA, broni reklamy, twierdząc, że jest ona skierowana do dorosłych, pozytywnie przeszła kolaudację i wykorzystuje konwencję "bad Santa".

KRRiT nakazała natychmiastowe zaprzestanie emisji spotu po otrzymaniu ponad 20 skarg, a Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapowiedziało zawiadomienie do prokuratury.

Krytycy zarzucają reklamie godzenie w wizerunek św. Mikołaja i naruszanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, co może prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych.

Świąteczna reklama piwa Łomża, w której Tomasz Karolak wciela się w rolę św. Mikołaja, wywołała burzę w mediach i lawinę skarg. Spot, w którym aktor w przebraniu Mikołaja ustawia butelki piwa obok choinki i wypowiada słowa: „pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem”, spotkał się z ostrą krytyką ze strony widzów i instytucji zajmujących się ochroną wartości rodzinnych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W odpowiedzi na kontrowersje, firma Van Pur SA, właściciel marki Łomża, wydała oświadczenie, w którym odnosi się do zarzutów i przedstawia swoje stanowisko.

Stanowisko Van Pur SA

Spółka Van Pur SA w swoim oświadczeniu przekazanym PAP podkreśla, że „spot reklamowy pozytywnie przeszedł standardowy proces kolaudacji w stacjach TV przed dopuszczeniem do emisji, nie budząc zastrzeżeń natury etycznej lub prawnej”. Firma zaznacza, że „intencją marki Łomża nie było i nie jest promowanie się poprzez wywoływanie kontrowersji”.

Kluczowym argumentem Van Pur SA jest fakt, że „kampania z udziałem Tomasza Karolaka została przygotowana z myślą o pełnoletnich odbiorcach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. Firma podkreśla, że „telewizyjne spoty były emitowane wyłącznie w paśmie wieczornym, nieprzeznaczonym dla widzów małoletnich”.

Producent piwa tłumaczy również, że „w reklamie świadomie wykorzystano konwencję postaci w stylu »bad Santa«, której znaczenie i forma są czytelne dla dorosłych odbiorców”. Dodatkowo, Van Pur SA zapewnia, że „reklama w żaden sposób nie sugeruje, że wykreowany przez Tomasza Karolaka bohater nadużył alkoholu”.

Reakcja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Mimo zapewnień producenta, kontrowersje wokół reklamy nie ustają. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Agnieszka Glapiak zleciła w poniedziałek kontrolę świątecznej reklamy piwa z św. Mikołajem oraz wezwała wszystkich nadawców do natychmiastowego zaprzestania jej emitowania. KRRiT poinformowała, że na świąteczną reklamę otrzymała ponad 20 skarg.

Widzowie, którzy zgłosili skargi, zwracają uwagę m.in. na to, że reklama „godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem św. Mikołaja”. Krytycy spotu uważają, że wykorzystanie postaci Mikołaja w kontekście reklamy alkoholu jest nieodpowiednie i może negatywnie wpływać na dzieci.

Zawiadomienie do prokuratury

Sprawa reklamy Łomża może mieć dalsze konsekwencje prawne. Dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) dr n. med. Bogusława Bukowska zapowiedziała w rozmowie z PAP złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Dr Bukowska przypomniała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „reklama napojów alkoholowych w Polsce nie może być kierowana do małoletnich, wywoływać skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą oraz sukcesem zawodowym lub życiowym”. Dyrektorka KCPU oceniła, że warunki te nie zostały spełnione w świątecznej reklamie piwa.

Podkreśliła, że w reklamie alkoholu wykorzystanie symboli świątecznych, w tym postaci świętego Mikołaja, ważnej postaci dla dzieci, jest formułowaniem przekazu, na który w szczególności wrażliwe są dzieci.

