Ekspansja Orlenu. Polski koncern podbija Czechy

– To kolejny sukces i realizacja założeń naszej strategii. ORLEN zwiększa swoją obecność na jednym z kluczowych dla nas rynków. Od ponad 20 lat inwestujemy i rozwijamy ORLEN Unipetrol. Od ośmiu lat dostarczamy paliwo lotnicze na praskie lotnisko. Od zeszłego roku, dzięki nam, nie ma w Czechach ani kropli rosyjskiej ropy, a od tego roku, to ORLEN Aviation będzie tankował samoloty operujące z największego portu lotniczego u naszych południowych sąsiadów. Obiecaliśmy międzynarodową ekspansję, która będzie przynosić korzyści całej Grupie i dokonujemy tego, wprowadzając ORLEN Aviation na pierwszy zagraniczny rynek – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.Spółka ORLEN Aviation wygrała przetarg na jedną z trzech dostępnych koncesji na świadczenie usług tankowania statków powietrznych na porcie lotniczym im. Václava Havla w Pradze. Dodatkowo, niezbędną w tym celu licencję, wydaną przez czeski Urząd Lotnictwa Cywilnego, spółka uzyskała w czerwcu 2025 r.Wejście na lotnisko w charakterze agenta handlingowego jest kolejnym etapem rozwoju ORLENU na czeskim rynku. Od bieżącego roku usługa bezpośredniego tankowania samolotów (into-plane) będzie realizowana przez ORLEN Aviation. Obecność spółki na praskim lotnisku zwiększy efektywność i pozwoli wydłużyć łańcuch wartości dla paliw lotniczych – od produkcji w rafineriach Grupy ORLEN, przez logistykę i sprzedaż do linii lotniczych, aż po usługi into-plane, czyli tankowanie statków powietrznych.– Wejście na rynek czeski to przełomowy moment dla ORLEN Aviation. Po raz pierwszy mamy szansę rozpocząć działalność operacyjną poza Polską, realizując strategię rozwoju międzynarodowego spółki. Praga to dla nas ważna lokalizacja – nie tylko ze względu na skalę operacji, ale też możliwość wykorzystania doświadczeń z Czech na naszym rynku macierzystym. Finalizujemy działania formalne i organizacyjne, aby w II kwartale 2026 roku osiągnąć gotowość operacyjną – mówi Maciej Smolarek, Prezes Zarządu ORLEN Aviation.

Tankowanie samolotów, magazynowanie paliw

ORLEN Aviation, wraz z dwoma pozostałymi operatorami, będzie świadczyć usługi dla 76 przewoźników lotniczych realizujących połączenia do 180 kierunków. Lotnisko im. Václava Havla w Pradze, jako jedno z większych lotnisk w Europie Środkowo-Wschodniej, rocznie obsługuje blisko 18 milionów pasażerów, co podkreśla strategiczne znaczenie tej lokalizacji dla rozwoju działalności Grupy ORLEN.ORLEN Aviation jest członkiem Joint Inspection Group (JIG) – międzynarodowej organizacji określającej globalne standardy jakości w obszarze paliw lotniczych – oraz posiada certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej (AHAC), uprawniający do bezpośredniej obsługi operacyjnej statków powietrznych.Do kluczowych zadań spółki ORLEN Aviation należy tankowanie samolotów oraz magazynowanie paliw lotniczych. Firma jest największym operatorem into-plane na lotniskach w Polsce, działając w 11 strategicznych portach, w tym tych największych, jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice i Poznań.

20 lat na czeskim rynku

Na rynku czeskim ORLEN działa nieprzerwanie od ponad 20 lat, konsekwentnie rozwijając swoją obecność w sektorze detalicznej i hurtowej sprzedaży paliw oraz energetyki. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i silnej pozycji w regionie Grupa ORLEN skutecznie realizuje strategię ekspansji, umacniając swoją rolę jako jeden z kluczowych partnerów energetycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Wejście ORLEN Aviation na lotnisko im. Václava Havla w Pradze jest naturalnym przedłużeniem tych działań, potwierdzającym zaangażowanie Grupy w rozwój usług paliwowych na rynku międzynarodowym.

