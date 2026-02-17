Od marca ostrzejsze przepisy drogowe! Łatwiej będzie o stratę prawa jazdy

Od 3 marca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy ruchu drogowego.

Przekroczenie prędkości o 50 km/h poza terenem zabudowanym na drodze jednojezdniowej może skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Przepisy nie obowiązują na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych.

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h obowiązuje od 2015 roku.

Stracisz prawo jazdy za przekroczenie prędkości także w terenie zabudowanym! Nowe przepisy wchodzą od marca

Od 3 marca w życie wchodzi nowelizacja przepisów prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze zmianami kierowcy, którzy przekroczą limit prędkości poza obszarem zabudowanym o 50 km/h stracą prawo jazdy na trzy miesiące.

Dotyczy to jedynie dwukierunkowych dróg jednojezdniowych. Czyli np. na jednojezdniowej drodze w obszarze niezabudowanym, na której limit prędkości wynosi 90 km/h, jeśli będziemy jechać 140 km/h lub więcej, stracimy uprawnienia na 3 miesiące.

Przepis nie obowiązuje na autostradach i dwujezdniowych drogach ekspresowych, gdzie ruch w obu kierunkach odbywa się na osobnych, oddzielonych jezdniach. Czyli jadąc np. 170 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej nie stracimy prawa jazdy, a otrzymamy "jedynie" mandat za przekroczenie prędkości.

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Przepisy działają od ponad 10 lat

W 2015 roku wprowadzono przepisy, w których prawo jazdy zatrzymywano za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. W efekcie jadąc ponad 100 km/h w obszarze zabudowanym, traci się uprawnienia.

Co więcej, w obszarach z ograniczeniem prędkości np. do 30 km/h, wystarczyło ponad 80 km/h do zatrzymania uprawnień.

Jak działa zatrzymanie uprawnień?

W przypadku złamania powyższych przepisach, policjant po zatrzymaniu kierowcy przekazuje informację do starosty, który wydaje decyzję administracyjną o czasowym cofnięciu uprawnień. Nie jest to więc kara sądowa, tylko procedura administracyjna, uruchamiana automatycznie po stwierdzeniu wykroczenia.

Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje przez 3 miesiące od momentu zatrzymania prawa jazdy. Jeśli kierowca mimo tego będzie prowadził samochód, okres ten zostaje wydłużony do 6 miesięcy, a przy kolejnym złamaniu zakazu może dojść do całkowitego cofnięcia uprawnień i konieczności ponownego zdawania egzaminu. Przepisy te mają na celu szybkie eliminowanie z ruchu drogowego osób stwarzających szczególne zagrożenie w terenie zabudowanym.

