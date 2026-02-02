Za jazdę z oszronionymi szybami grozi mandat 3000 zł i 15 punktów karnych

Skrobanie szyb przy włączonym silniku może kosztować do 300 zł mandatu

IMGW wydał ostrzeżenia przed mrozem dla większości Polski

Które szyby musisz oczyścić, żeby uniknąć kary od policji

Mandat 3000 zł za oszronione szyby. Policja nie odpuszcza

Największe zagrożenie dla portfela kierowców stanowi jazda z nieodśnieżonymi lub oszronionymi szybami. Policja traktuje to wykroczenie bardzo poważnie, gdyż ograniczona widoczność stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mandat może wynieść nawet 3000 zł, a do tego kierowca otrzyma 15 punktów karnych.

Kara nie dotyczy tylko całkowicie oszronionych szyb. Nawet niewielkie niedokładności w czyszczeniu mogą skutkować mandatem. Policjanci zwracają uwagę na każdy fragment szyby, który ogranicza pole widzenia kierowcy.

Które szyby musisz oczyścić przed jazdą

Przepisy jasno określają, że kierowca musi zapewnić sobie pełną widoczność. Oznacza to konieczność dokładnego oczyszczenia:

przedniej szyby na całej powierzchni

przednich szyb bocznych

tylnej szyby

wszystkich lusterek

Nie wystarczy wydrapać małego "okienka" w oszronionej przedniej szybie. Takie działanie także może skończyć się wysokim mandatem. Dopiero pełne oczyszczenie wszystkich szyb gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Mandat za włączony silnik podczas skrobania szyb

Drugim popularnym wykroczeniem zimą jest pozostawienie włączonego silnika podczas skrobania szyb. Wielu kierowców uruchamia auto i ogrzewanie, by przyspieszyć rozmrażanie szyb, a sami wracają do domu lub skrobią lód.

Przepisy zabraniają pozostawienia włączonego silnika w terenie zabudowanym na dłużej niż minutę. Jeśli sytuacja zostanie uznana za uciążliwą lub powodującą nadmierny hałas, mandat może wynieść od 20 do 300 zł. Szczególnie w godzinach porannych, gdy mieszkańcy mogą zgłaszać skargi na hałas.

Od czego zależy wysokość mandatu za oszronione szyby

Ostateczna wysokość kary uzależniona jest od skali zaniedbania. Funkcjonariusze oceniają stopień ograniczenia widoczności. Im większa powierzchnia oszronionej szyby, tym wyższy mandat.

W skrajnych przypadkach, gdy kierowca jedzie z całkowicie oszronionymi szybami, kara może osiągnąć maksymalną wysokość 3000 zł. Do tego dochodzi 15 punktów karnych, co przy limicie 24 punktów stanowi poważne zagrożenie dla prawa jazdy.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed mrozem w całej Polsce

IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla większości kraju. Alerty obejmują województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie oraz części województw mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i śląskiego. Ostrzeżenia obowiązują do wtorku 3 lutego do godziny 10.

Dodatkowo w mocy pozostają alerty dla województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Te ostrzeżenia będą aktualne do środy 4 lutego do godziny 9.

Jak uniknąć mandatu podczas mrozów

Aby uniknąć wysokich kar, kierowcy powinni:

wyjść z domu kilka minut wcześniej

dokładnie oczyścić wszystkie szyby przed ruszeniem

nie pozostawiać włączonego silnika podczas skrobania

użyć specjalnych skrobaków i odmrażaczy

sprawdzić wszystkie lusterka

Policja apeluje o rozwagę i odpowiedzialne przygotowanie pojazdu do jazdy. Kilka dodatkowych minut poświęconych na oczyszczenie szyb może zaoszczędzić tysiące złotych i punkty karne.