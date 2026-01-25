W 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy i rejestrację pojazdu.

Największa podwyżka dotknie tablic indywidualnych, które zdrożeją trzykrotnie.

Kierowcy z prawami jazdy wydanymi przed 2013 rokiem będą musieli je wymienić w latach 2028-2033.

Ministerstwo Infrastruktury uzasadnia, że dawno nie było podwyżek

W połowie 2026 roku wzrosną ceny za rejestrację pojazdu

Podwyżki zaplanowane na pierwszą połowę 2026 roku dotkną m.in. kosztów związanych z rejestracją pojazdu. Obecnie rejestracja pojazdu w Polsce to wydatek rzędu 146 zł, a po o zmianach kwota ta wzrośnie do około 169 zł. Na cenę rejestracji pojazdu składają się:

Koszt wydania dowodu rejestracyjnego wzrośnie z 54 zł do 62,50 zł.

Komplet tablic samochodowych podrożeje z 80 zł do 92,50 zł.

Komplet nalepek legalizacyjnych wzrośnie z 12,50 zł do 14,50 zł.

Najbardziej dotkliwa podwyżka czeka tych, którzy marzą o spersonalizowanych oznaczeniach na swoim samochodzie. Opłata za tablice indywidualne wzrośnie z 1000 zł aż do 3000 zł!

Wzrośnie cena za wydanie nowego prawa jazdy. A niedługo wiele osób będzie musiało je wymienić

Ale to nie koniec zmian! Zgodnie z nowymi regulacjami, wzrośnie także opłata za wydanie prawa jazdy wzrośnie z obecnych 100 zł do 115,50 zł.

A już niedługo wielu kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty. Jak wynika z ustawy o kierujących pojazdami, bezterminowe prawa jazdy (czyli te wydane przed 19 stycznia 2013 roku) mają podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Wszystkie nowe dokumenty będą miały już ustalony termin ważności, po którym trzeba będzie odnowić swoje uprawnienia. Według szacunków, wymianie podlegać ma ok. 15 milionów dokumentów.

Ministerstwo Infrastruktury uzasadnia, że opłaty za tablice rejestracyjne nie były zmieniane od 2004 roku, a za dowód rejestracyjny od 2010 roku.

