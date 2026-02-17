Emerycie, uważaj! ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę jeśli przekroczysz ten limit

Aktualne limity dorabiania do emerytur i rent w II kwartale 2026 roku.

Konsekwencje przekroczenia limitów – zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Kogo dotyczą limity i jakie przychody są brane pod uwagę.

Wyjątki od stosowania limitów dorabiania.

Limity dorabiania do emerytur i rent! Po przekroczeniu ZUS zmniejsza, lub zabiera emeryturę

Zgodnie z przepisami, do emerytury i renty można dorabiać pracując. W przypadku, gdy świadczeniobiorca osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), limity go nie dotyczą. Jednak osoby młodsze, na wcześniejszych emeryturach, lub pobierające rentę mają wyznaczone limity dorabiania. Wyjątkiem są także osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty minimalnej emerytury, wtedy jeśli przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia o minimalną emeryturę, to świadczenie będzie wypłacane bez dopłaty do minimum.

Limit dorabiania do emerytury wynosi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - wtedy świadczenie jest zmniejszane. Emerytura, lub renta są zawieszane wtedy, gdy przychód brutto świadczeniobiorcy wynosi 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Warto dodać, że do limitu dorabiania nie liczy się tylko to co zarobimy, np. na umowie o pracę, zleceniu, czy w tzw. budżetówce, ale również z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, czy ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego.

Z limitu dorabiania wyłączone są nie tylko osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ale także tych z prawem do emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego, lub wojskowego, jak i osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń (np. rentę wdowią).

Ile wynosi limit dorabiania do emerytury od II kwartału 2026 roku?

Jak wynika z danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 roku wynosiło 9197,79 zł (wzrost o 426 zł względem III kwartału). Tym samym w marcu, kwietniu i maju 2026 wzrastają limity dorabiania do emerytury.

Świadczeniobiorca, który zarabia do 6438,50 zł miesięcznie brutto (70 proc. przeciętnej płacy) będzie miał pomniejszoną emeryturę, lub rentę. Świadczenie pomniejszane jest o kwotę przekroczenia. Nie może być jednak wyższe niż 939,61 zł w przypadku emerytury, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, lub 704,75 zł z renty z tytułu częściowej niezdolności pracy, albo 798,72 zł w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

Z kolei świadczeniobiorca, który otrzymuje miesięcznie 11 957,20 zł brutto (130 proc. przeciętnej płacy), musi się liczyć z zawieszeniem świadczenia (do czasu, aż limit się zwiększy, lub przestaną osiągać taki dochód).

Prezes ZUS o rencie wdowiej i sztucznej inteligencji. „Nie cieszmy się z dużej waloryzacji”