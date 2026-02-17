ZUS dopłaci ponad 300 zł do rachunków za prąd. Pieniądze dostaną wybrani

Czym jest i ile wynosi ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to stałe, comiesięczne świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS, które ma częściowo rekompensować koszty zużycia energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej. Co kluczowe, dodatek ten przysługuje niezależnie od wysokości dochodów, a jego kwota jest co roku waloryzowana. Obecnie, do końca lutego 2026 roku, świadczenie wynosi 312,71 zł miesięcznie. Jednak od 1 marca 2026 roku, wraz z coroczną waloryzacją, kwota ta wzrośnie do 336,16 zł miesięcznie. W skali roku oznacza to dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 4000 zł.

Kto dokładnie może liczyć na dodatek?

To nie jest pomoc dla każdego emeryta. Ryczałt energetyczny to forma wsparcia skierowana do ściśle określonych grup, które posiadają szczególne uprawnienia nadane na mocy ustawy o kombatantach oraz osobach represjonowanych. Do grona uprawnionych należą:

kombatanci i osoby represjonowane , czyli m.in. weterani walk o niepodległość Polski czy ofiary represji wojennych i powojennych, których status potwierdził Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

, czyli m.in. weterani walk o niepodległość Polski czy ofiary represji wojennych i powojennych, których status potwierdził Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; wdowy i wdowcy po kombatantach lub osobach represjonowanych, pod warunkiem, że pobierają emeryturę lub rentę;

lub osobach represjonowanych, pod warunkiem, że pobierają emeryturę lub rentę; żołnierze zastępczej służby wojskowej , którzy w czasach PRL byli przymusowo zatrudniani np. w kopalniach węgla, kamieniołomach czy batalionach budowlanych;

, którzy w czasach PRL byli przymusowo zatrudniani np. w kopalniach węgla, kamieniołomach czy batalionach budowlanych; wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę z ZUS.

W galerii poniżej zobaczysz, ile wyniosą dodatki do emerytur po waloryzacji w marcu 2026

10

Jak krok po kroku złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Osoby, które już pobierają ryczałt, nie muszą robić nic. ZUS automatycznie podniesie kwotę świadczenia od 1 marca 2026 roku. Poniższa instrukcja dotyczy osób, które do tej pory nie korzystały z dodatku, a spełniają kryteria.

Krok 1: Pobierz i wypełnij formularz Niezbędny jest wniosek ZUS-ERK. Można go znaleźć na stronie internetowej ZUS lub w każdej placówce Zakładu.

Krok 2: Dołącz wymagane dokumenty W zależności od posiadanych uprawnień, do wniosku należy dołączyć:

kombatanci i osoby represjonowane: decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

żołnierze przymusowo zatrudniani: zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień,

wdowy/wdowcy: dokumenty potwierdzające status członka rodziny po osobie uprawnionej.

Krok 3: Złóż wniosek w ZUS Komplet dokumentów można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub, w przypadku mieszkania za granicą, za pośrednictwem konsulatu. Na wydanie decyzji ZUS ma 30 dni. Pieniądze są wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą.

Pieniądze to nie wszystko Piotr Arak

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie