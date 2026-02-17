Nawet 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Wypłaty z ZUS ruszą za chwilę

2026-02-17

Doskonała wiadomość dla setek tysięcy osób z niepełnosprawnościami. W styczniu 2026 roku świadczenie wspierające stało się dostępne dla zupełnie nowej, szerokiej grupy potrzebujących. Co więcej, już w marcu wszyscy uprawnieni otrzymają wyższe wypłaty dzięki waloryzacji. Sprawdź, ile możesz zyskać i co musisz zrobić, aby co miesiąc otrzymywać dodatkowe pieniądze.

Co nowego w świadczeniu wspierającym w 2026 roku?

Rok 2026 przyniósł rewolucję w świadczeniu wspierającym. Po pierwsze, 1 stycznia wszedł w życie ostatni etap programu, który otworzył drzwi do pomocy finansowej dla tysięcy osób, które dotychczas nie kwalifikowały się do systemu. Od tego dnia o wsparcie mogą ubiegać się osoby, które w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały od 70 do 77 punktów.

Po drugie, od 1 marca 2026 roku wzrośnie kwota samego świadczenia. Jest to efekt corocznej waloryzacji renty socjalnej, która stanowi podstawę do obliczania wysokości wsparcia. Zgodnie z oficjalnymi danymi wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniesie 5,3%.

Ile wyniesie świadczenie wspierające po waloryzacji w marcu 2026?

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z kwotą renty socjalnej, która od 1 marca 2026 roku wzrośnie do 1978,49 zł brutto. To od tej kwoty obliczane są poszczególne progi procentowe świadczenia, które zależą od liczby punktów w indywidualnej ocenie potrzeby wsparcia przyznanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Kwoty te stanowią od 40% do 220% renty socjalnej. 

Po waloryzacji renty socjalnej w marcu 2026 roku, osoby uprawnione do świadczenia wspierającego mogą liczyć na następujące kwoty, w zależności od liczby punktów uzyskanych w decyzji WZON:

  • 95-100 punktów: 220% renty socjalnej, czyli 4353 zł.
  • 90-94 punkty: 180% renty socjalnej, czyli 3562 zł.
  • 85-89 punktów: 120% renty socjalnej, czyli 2375 zł.
  • 80-84 punkty: 80% renty socjalnej, czyli około 1583 zł.
  • 75-79 punktów: 60% renty socjalnej, czyli około 1188 zł.
  • 70-74 punkty: 40% renty socjalnej, czyli około 792 zł.

Warto zaznaczyć, że świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami. Od 1 stycznia 2026 roku o świadczenie mogą ubiegać się osoby, które w decyzji WZON mają przyznane od 70 do 77 punktów. Co ważne, świadczenie wspierające nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, co oznacza, że jego wysokość nie zależy od wysokości innych świadczeń czy zarobków osoby uprawnionej. Przysługuje ono również rolnikom ubezpieczonym w KRUS.

Waloryzacja dodatków do emerytur 5,30
ZUS już informuje o podwyżkach

Dobra wiadomość jest taka, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął wysyłkę zawiadomień o waloryzacji. Osoby, które już pobierają świadczenie, mogą spodziewać się listu w najbliższym czasie. Informację o nowej wysokości świadczenia znajdziesz również na swoim indywidualnym koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Warto więc regularnie sprawdzać zarówno skrzynkę pocztową, jak i swój profil online.

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające?

Proces ubiegania się o świadczenie wspierające składa się z dwóch głównych etapów.

  1. Decyzja WZON: Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w celu uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. WZON ocenia zdolność osoby do samodzielnego funkcjonowania, a na podstawie tej oceny przyznawane są punkty, które określają stopień potrzeby wsparcia. Do wniosku dołącza się również kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.
  2. Wniosek do ZUS: Po uzyskaniu decyzji od WZON, należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek ten składa się wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. ZUS rozpatruje wniosek i po pozytywnej weryfikacji przyznaje świadczenie, które jest wypłacane co miesiąc na wskazany rachunek bankowy.

Ważne: Aby nie stracić pieniędzy, wniosek do ZUS złóż w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Dzięki temu ZUS wypłaci Ci świadczenie z wyrównaniem od momentu uzyskania prawa do niego. Pamiętaj też, że złożenie wniosku do ZUS bez wcześniejszej decyzji WZON o poziomie potrzeby wsparcia skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

