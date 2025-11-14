Świadczenie wspierające rozszerzone zostanie o osoby z 70-77 punktami od 1 stycznia 2026 roku

Kwoty miesięczne wynoszą od 751 zł do 4133 zł w zależności od liczby uzyskanych punktów

Pieniądze przysługują niezależnie od wysokości dochodów i innych świadczeń

Kwota 1127 zł dotyczy osób z wynikiem 75-79 punktów i stanowi 60 proc. renty socjalnej

Kto otrzyma świadczenie wspierające od stycznia 2026?

Świadczenie wspierające to pomoc finansowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Program wdrażany jest etapami. Od 1 stycznia 2026 roku prawo do pieniędzy zyskają osoby, które uzyskały od 70 do 77 punktów w ocenie poziomu potrzeby wsparcia. To ostatnia grupa, która zostanie objęta programem.

Wcześniej świadczenie wspierające otrzymywały osoby z wyższymi wynikami. Od stycznia 2024 roku pieniądze trafiały do osób z 87-100 punktami. Od stycznia 2025 roku dołączyły osoby z wynikiem 78-86 punktów.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 roku?

Wysokość świadczenia zależy od dwóch czynników. Pierwszym jest liczba punktów uzyskanych w ocenie. Drugim jest aktualna wysokość renty socjalnej, która obecnie wynosi 1878,91 zł.

Konkretne kwoty przedstawiają się następująco:

70-74 punkty – 751 zł miesięcznie (40 proc. renty socjalnej)

75-79 punktów – 1127 zł miesięcznie (60 proc. renty socjalnej)

80-84 punkty – 1503 zł miesięcznie (80 proc. renty socjalnej)

85-89 punktów – 2255 zł miesięcznie (120 proc. renty socjalnej)

90-94 punkty – 3382 zł miesięcznie (180 proc. renty socjalnej)

95-100 punktów – 4134 zł miesięcznie (220 proc. renty socjalnej)

Świadczenie wspierające a dochody – czy zarobki mają znaczenie?

Kluczową zaletą świadczenia wspierającego jest brak kryterium dochodowego. Pieniądze przysługują niezależnie od tego, ile dana osoba zarabia. Nie ma też znaczenia, czy pobiera inne świadczenia, emerytury czy renty.

To oznacza, że świadczenie mogą otrzymywać również osoby pracujące czy prowadzące działalność gospodarczą. Program nie ogranicza aktywności zawodowej beneficjentów.

Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Proces przyznania świadczenia odbywa się w dwóch etapach. Najpierw wniosek trafia do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tam przeprowadzana jest ocena poziomu potrzeby wsparcia i przyznawane są punkty.

Po uzyskaniu orzeczenia wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS rozpatruje sprawę i przyznaje świadczenie. Pieniądze wypłacane są co miesiąc na wskazany rachunek bankowy.

Od stycznia 2026 roku z programu będzie mogła skorzystać pełna grupa uprawnionych osób. To istotne wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

A.M.ŻUKOWSKA: PIENIĄDZE NA SŁUŻBĘ ZDROWIA MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ