W ostatnich trzech miesiącach większość polskich firm nie inwestowała, co odzwierciedla wskaźnik inwestycji na poziomie 82,4 pkt w marcowym odczycie Miesięcznego Indeksu Koniunktury.

Tylko 19% firm zainwestowało w dobra materialne od początku 2024 roku, ale 35% planuje to zrobić do końca roku, z największą aktywnością wśród dużych i średnich przedsiębiorstw.

Najwięcej inwestycji zrealizowano w budownictwie, transporcie-spedycji-logistyce (TSL) i usługach (ok. 1/5 firm), a branże te mają również najwięcej planów na resztę roku.

Napływ środków unijnych może sprzyjać inwestycjom, jednak niepewna sytuacja geopolityczna (np. wzrost cen ropy) stanowi hamulec dla aktywności inwestycyjnej firm.

Inwestycyjny marazm. Większość firm wstrzymuje wydatki

Początek roku nie przyniósł boomu inwestycyjnego w polskim biznesie. Wręcz przeciwnie, najnowsze dane pokazują wyraźną ostrożność przedsiębiorców. Zgodnie z marcowym badaniem Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK), przygotowanym przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w ostatnich trzech miesiącach większość firm nie przeznaczała pieniędzy na rozwój.

Chociaż plany na przyszłość wyglądają nieco bardziej optymistycznie, to dotychczasowe działania pokazują skalę niepewności. Zgodnie z badaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, od początku roku w nowe dobra materialne zainwestowało zaledwie 19 proc. firm. Jednocześnie 35 proc. ankietowanych przedsiębiorstw deklaruje, że ma takie plany do końca 2024 roku. Różnica między tymi, którzy już zainwestowali, a tymi, którzy dopiero to rozważają, pokazuje, że biznes woli poczekać na bardziej stabilne czasy.

Niski poziom aktywności potwierdza również sam wskaźnik dla inwestycji, który w marcowym odczycie MIK wyniósł 82,4 pkt. To sygnał, że nastroje wciąż są dalekie od hurraoptymizmu, a decyzje o dużych wydatkach są odkładane na później.

ZASKOCZYŁ CZY NIE?! Oceniamy weto Nawrockiego ws. SAFE | NIZINKIEIWCZ, ŻÓŁCIAK

Kto inwestuje najchętniej? Duże firmy i budowlanka na czele

Mimo ogólnego spowolnienia, obraz nie jest jednolity. Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że wielkość firmy i branża, w której działa, mają kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji o wydatkach. Zasada jest prosta: im większy biznes, tym większa skłonność do inwestowania.

Rozkład sił wśród firm, które już poniosły nakłady inwestycyjne, wygląda następująco:

Duże i średnie firmy: blisko 25 proc. z nich już zainwestowało.

Małe firmy: 17 proc. poniosło nakłady inwestycyjne.

Mikrofirmy: tylko 16 proc. zdecydowało się na wydatki.

Podobne zróżnicowanie widać w podziale na branże. Największe inwestycje firm odnotowano w budownictwie, transporcie i logistyce (TSL) oraz usługach, gdzie około jedna piąta przedsiębiorstw zrealizowała już tegoroczne plany. Na drugim biegunie znalazły się handel (17 proc.) i produkcja, która z wynikiem 15 proc. jest obecnie najmniej skłonna do ponoszenia nakładów.

Plany na resztę roku potwierdzają ten trend. Najczęściej deklarują je firmy budowlane (43 proc.), z sektora TSL (38 proc.) oraz usługowe (36 proc.).

