Liczba nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne systematycznie spada (9,8 tys. we wrześniu 2025 r.), ale ich średnia wysokość rośnie (ok. 4,3 tys. zł).

Kompensówki są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli, ale mają charakter wygasający i są finansowane z budżetu państwa, nie ze składek.

Aby otrzymać świadczenie, nauczyciel musi mieć m.in. 30 lat stażu pracy (w tym 20 lat pracy nauczycielskiej na co najmniej 1/2 etatu) i spełnić kryterium wieku, które stopniowo wzrasta.

Nauczyciel na kompensówce nie może pracować w szkole, ale może podjąć pracę poza zawodem nauczyciela.

Emerytury kompensacyjne nauczycieli: ilu uprawnionych i jakie kwoty

Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują wyraźny trend spadkowy w liczbie osób korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. We wrześniu 2025 r. pobierało je 9,8 tys. osób. To mniej niż miesiąc wcześniej – w sierpniu było to 10,1 tys. uprawnionych. Jednocześnie średnia wartość wypłaty rośnie: we wrześniu wyniosła ok. 4,3 tys. zł, podczas gdy w sierpniu przeciętna kompensówka sięgała dokładnie 4173,76 zł. Malejąca liczba pobierających kontrastuje z rosnącymi kwotami, co odzwierciedla m.in. wzrost podstawy emerytalnej.

Kompensówki a emerytury pomostowe – ważna różnica

Świadczenia kompensacyjne funkcjonują jako odpowiednik emerytur pomostowych dla nauczycieli. Dla porównania, we wrześniu 2025 r. pomostówki pobierało 39 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 5636,39 zł. Kluczowe jest jednak to, że kompensówki mają charakter wygasający – system docelowo ogranicza liczbę nowych uprawnień.

Komu przysługują emerytury kompensacyjne nauczycieli

Prawo do kompensówki określa ustawa z 2009 r. Świadczenie może otrzymać nauczyciel z 30-letnim stażem pracy, w tym 20 latami pracy nauczycielskiej, zatrudniony co najmniej na 1/2 etatu. Wiek uprawniający do świadczenia stopniowo rośnie w latach 2014–2032. W okresie 2025–2026 kompensówka przysługuje po ukończeniu 56 lat przez kobiety i 61 lat przez mężczyzn.

Gdzie trzeba pracować, by dostać kompensówkę

Świadczenie obejmuje nauczycieli z placówek takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Od 1 września 2025 r. katalog ten poszerzono m.in. o nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego, bibliotek pedagogicznych, a także osoby pracujące w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Praca po przejściu na kompensówkę

Nauczyciel pobierający kompensówkę nie może dalej pracować w szkole lub przedszkolu – nawet w ograniczonym wymiarze – bo grozi to zawieszeniem świadczenia. Może natomiast podjąć pracę poza zawodem nauczyciela i nadal otrzymywać pieniądze. Warto też pamiętać, że kompensówki nie są finansowane ze składek, lecz bezpośrednio z budżetu państwa. ZUS udostępnia również kalkulator, który pozwala nauczycielom samodzielnie oszacować przyszłą wysokość świadczenia.

