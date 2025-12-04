Polka wyjechała do Niemiec w trudnym momencie życia

Pani Elżbieta z Mysłowic miała 41 lat, gdy zdecydowała się na wyjazd zarobkowy. Po śmierci męża stanęła przed trudną sytuacją finansową. Niemcy wydawały się dobrym rozwiązaniem - choć tylko tymczasowym.

Zaczęła pracę jako opiekunka osób starszych. To zajęcie miało trwać kilka miesięcy, maksymalnie rok lub dwa. Los zadecydował inaczej. Polka spędziła w Niemczech całe 20 lat.

Emerytura w Niemczech niższa niż oczekiwania

W 2025 roku, mając 61 lat, pani Elżbieta postanowiła sprawdzić, ile wyniesie jej przyszła emerytura. Przez dwie dekady regularnie odprowadzała składki do niemieckiego systemu. Liczyła na poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Dokument z Deutsche Rentenversicherung przyniósł rozczarowanie. Wysokość świadczenia to 520-600 euro miesięcznie. W przeliczeniu daje to około 2200-2500 złotych.

Myślałam, że to błąd. Ludzie mówili, że w Niemczech emeryci żyją jak w reklamach

- powiedziała portalowi Onet. Jej emerytura to typowa wysokość dla osób, które przepracowały około 20 lat na przeciętnych zarobkach.

Jak działa niemiecki system emerytalny

Prawo do emerytury w Niemczech przysługuje po określonym okresie odprowadzania składek. Minimalne okresy to 5, 20, 25, 35 lub 45 lat. Pełne świadczenie otrzymują osoby, które przepracowały 45 lat. Konieczne jest także osiągnięcie wieku emerytalnego.

System niemiecki opiera się na punktach emerytalnych. Gdy zarobki wynoszą tyle, co przeciętne wynagrodzenie w kraju, pracownik otrzymuje jeden punkt rocznie.

W 2024 roku przeciętna pensja w Niemczech wynosi 45 358 euro (około 194 tys. zł) w zachodnich landach. Na wschodzie kraju jest to 44 732 euro (około 191 tys. zł).

Ile jest wart punkt emerytalny w Niemczech

Od 1 lipca 2024 roku wartość jednego punktu emerytalnego wynosi 39,32 euro. W przeliczeniu to około 168 złotych. Ta kwota jest jednakowa w całych Niemczech.

Wysokość miesięcznej emerytury oblicza się według wzoru. Trzeba pomnożyć punkty zarobkowe, współczynnik dostępu, aktualną wartość emerytury oraz współczynnik rodzaju emerytury.

Praca w Niemczech nie gwarantuje wysokiej emerytury

Historia pani Elżbiety pokazuje, że mit o lukratywnych niemieckich emeryturach nie zawsze odpowiada rzeczywistości. 20 lat pracy za granicą to za mało na komfortowe świadczenie.

Żeby otrzymać "te niemieckie luksusy", jak sama zauważyła, trzeba pracować dwa razy dłużej. System premiuje osoby, które poświęciły większość życia zawodowego na odprowadzanie składek w Niemczech.

