Nagroda specjalna 4000 zł – kto dokładnie ją otrzyma i jakie warunki trzeba spełnić?

Nagroda specjalna 4000 zł – dla kogo z Biedronki?

Nagroda specjalna Soares dos Santos to świadczenie wypłacane co roku przez sieć Biedronka. W 2026 roku jej wysokość wynosi 4000 zł brutto.

Uprawnieni do nagrody są pracownicy niemenedżerscy z trzech grup:

sklepów – prawie 56 tysięcy osób,

– prawie 56 tysięcy osób, centrów dystrybucyjnych – ponad 4,5 tysiąca osób,

– ponad 4,5 tysiąca osób, biur – prawie tysiąc osób.

Łącznie nagrodę otrzyma 61,5 tysiąca pracowników.

Warunki otrzymania nagrody specjalnej Biedronki

Nie każdy pracownik automatycznie dostanie 4000 zł. Firma określiła jasne kryteria.

Aby otrzymać nagrodę specjalną, pracownik musi:

być zatrudniony na podstawie umowy o pracę najpóźniej od 1 kwietnia 2025 roku,

pozostawać w zatrudnieniu w dniu 1 kwietnia 2026 roku,

mieć łączną sumę nieobecności w 2025 roku nieprzekraczającą 180 dni.

Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat, którzy spełnią warunki, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

Ponad 300 milionów złotych na nagrody dla pracowników Biedronki

Łączna pula środków przeznaczonych na wypłatę nagrody specjalnej przekracza 300 milionów złotych. To wyraźny sygnał, że wyniki sieci pozwalają na realizację takich zobowiązań nawet w trudnym otoczeniu gospodarczym.

Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jerónimo Martins, oraz Luis Araújo, CEO Biedronki, w liście do pracowników podkreślili, że nagroda jest wyrazem wdzięczności za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm dziesiątek tysięcy ludzi. Według nich to właśnie praca zespołowa pozwala realizować ambitne plany firmy rok po roku.

Luis Araújo zaznaczył, że wysokość nagrody zależy od wyników Grupy i spółki – a na te wpływają m.in. liczba klientów odwiedzających sklepy oraz ich rosnąca satysfakcja, przekładająca się na wzrost udziału w rynku.

Nagroda specjalna a podwyżki – co Biedronka dała pracownikom w 2026 roku?

Nagroda specjalna to nie jedyne finansowe wsparcie pracowników sieci w tym roku. Od 1 stycznia 2026 roku ponad 70 tysięcy pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronki otrzymało podwyżki.

Na ten cel firma przeznaczyła ponad 200 milionów złotych rocznie. Według sieci jest to najwyższy poziom wynagrodzenia na rynku handlu detalicznego w Polsce.

Biedronka – benefity pracownicze wykraczające poza wynagrodzenie

Oprócz nagród i podwyżek Biedronka oferuje pracownikom rozbudowany pakiet wsparcia. Obejmuje on ponad 20 programów socjalnych i benefitowych, zbudowanych wokół czterech filarów:

Zdrowie – m.in. badania profilaktyczne,

– m.in. badania profilaktyczne, Rodzina – bezzwrotne zapomogi, paczki świąteczne, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci,

– bezzwrotne zapomogi, paczki świąteczne, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, Edukacja ,

, Sport i Rekreacja – m.in. zasilenia e-kodów.

Szczegóły dotyczące benefitów dostępne są na stronie pracawbiedronce.pl/benefity.

