Ceny hurtowe paliw na 27.05.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowa sesja na krajowym rynku hurtowym przynosi kontynuację dynamicznych obniżek. Dostawcy zdecydowanie rewidują swoje cenniki w dół, reagując na sygnały z globalnych rynków. Poniżej prezentujemy dzisiejsze stawki netto za metr sześcienny (1000 litrów) u wiodących producentów:

Orlen: Pb95 - 5548 PLN/m³, ON - 5793 PLN/m³

Aramco: Pb95 - 5536 PLN/m³, ON - 5768 PLN/m³

BP Europa: Pb95 - 5548 PLN/m³, ON - 5793 PLN/m³

W dzisiejszym zestawieniu bezkonkurencyjne okazuje się Aramco, które oferuje zarówno najtańszą benzynę Pb95, jak i najtańszy olej napędowy, budując zauważalną przewagę cenową nad stawkami Orlenu oraz BP Europa.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza danych z ostatnich dni wskazuje na bardzo silny trend spadkowy. Względem poprzedniego notowania (z 23 maja), wszyscy główni gracze mocno obniżyli ceny swoich produktów. Najgłębszej korekty dokonało Aramco, które ścięło cenę benzyny Pb95 o równe 100 zł/m³ (co daje spadek o 10 groszy na litrze) oraz oleju napędowego aż o 162 zł/m³ (ponad 16 groszy na litrze). Orlen i BP odpowiedziały niewiele mniejszymi cięciami: w przypadku Pb95 ceny spadły o 94 zł/m³, a dla oleju napędowego o 157 zł/m³. Obserwując stawki od 20 maja widać, że rynek znajduje się w fazie regularnych i głębokich obniżek zrywających z niedawnymi maksimami.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej wyraźnie sprzyja polskim importerom po niedawnym okresie silnych zawirowań, które zmusiły decydentów do wdrażania tzw. pakietów ochronnych. Notowania ropy Brent spadły do poziomu około 94,95 USD za baryłkę, co oznacza przecenę o ponad 14,4% w skali ostatniego tygodnia. Główną przyczyną tej korekty są rynkowe nadzieje na deeskalację konfliktu amerykańsko-irańskiego, starania o pełne udrożnienie tranzytu przez cieśninę Ormuz oraz decyzje państw OPEC+ o wdrożeniu niewielkich podwyżek limitów wydobycia surowca. Dodatkowo, kurs USD/PLN kształtuje się na korzystnym poziomie 3,64, a złoty zyskał do dolara blisko 0,6%. Równoczesne wystąpienie tych dwóch zjawisk – taniejącego surowca i mocniejszej waluty – stworzyło mocne podstawy do cięć w hurtowych cennikach polskich rafinerii. Spadki w hurcie zawsze przekładają się na stacje detaliczne z pewnym opóźnieniem, jednak ich aktualna skala napawa dużym optymizmem. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla i benzyny jeszcze w tym tygodniu.