Koniec wielkiego konfliktu w NBP! Trzech członków zarządu znów z nadzorem nad departamentami

Trzej członkowie zarządu NBP odzyskali nadzór nad departamentami merytorycznymi po grudniowej utracie stanowisk.

Rzecznik prasowy NBP Maciej Antes ogłosił zażegnanie konfliktu i powrót do normalności w zarządzie banku.

Przyczyną grudniowych zmian miała być utrata zaufania prezesa i nienależyte wykonywanie obowiązków.

Grudniowa rewolucja w Narodowym Banku Polskim – co się wydarzyło?

W grudniu 2025 roku Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował nowy schematy organizacyjny, z którego wynikało, że aż trzej członkowie zarządu – Marta Gajęcka, Rafał Sura i Piotr Pogonowski – zostali niemal z dnia na dzień pozbawieni nadzoru nad kluczowymi departamentami merytorycznymi.

Konkretnie:

Marta Gajęcka straciła bezpośrednią kontrolę nad strategicznym Departamentem Zagranicznym .

straciła bezpośrednią kontrolę nad strategicznym . Rafał Sura został odwołany z funkcji osoby nadzorującej Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Departament Systemu Płatniczego .

został odwołany z funkcji osoby nadzorującej oraz . Piotr Pogonowski utracił z kolei nadzór nad Departamentem Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Departamentem Statystyki.

Nieoficjalne źródła zbliżone do banku centralnego sugerowały, że decyzja była spowodowana "utratą zaufania przez prezesa i nienależycie wykonywanych obowiązków".

Członkowie zarządu NBP odzyskują stanowiska. Oficjalny komunikat o zażegnaniu konfliktu

W najnowszym schemacie organizacyjnym NBP, opublikowanym w poniedziałek, można zauważyć, że wspomniani wcześniej członkowie zarządu odzyskali znaczną większość swoich poprzednich stanowisk. Jedynym realnym wyjątkiem od tej reguły jest Departament Systemu Płatniczego, który ostatecznie pozostał pod nadzorem Marty Kightley.

Podsumowując:

Marta Gajęcka odzyskała pełny nadzór nad Departamentem Zagranicznym .

odzyskała pełny nadzór nad . Rafał Sura ponownie nadzoruje Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów oraz Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej .

ponownie nadzoruje oraz . Piotr Pogonowski wrócił na stanowisko nadzorującego Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Departament Statystyki.

Rzecznik prasowy NBP, Maciej Antes, wydał oficjalne oświadczenie dla mediów, w którym poinformował o pomyślnym zażegnaniu konfliktu wewnątrz zarządu banku. "Sytuacja w Zarządzie NBP wróciła do normy. Konflikt został zażegnany, a wszelkie wątpliwości i różnice zdań zostały wyjaśnione. Konsekwencją jest przekazanie przez Prezesa NBP nadzorów nad departamentami wyznaczonym członkom Zarządu" – zapewnił w swoim oświadczeniu Antes.

RPP apelowało do członków NBP o wstrzymanie buntu

Warto przypomnieć, że w grudniu, w bezpośredniej odpowiedzi na dynamicznie rozwijającą się sytuację w NBP, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się na wydanie specjalnego oświadczenia. "Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP" – podkreślono w oficjalnym stanowisku RPP.

Wiele mediów spekulowało, że bezpośrednią przyczyną całego konfliktu był konkretny projekt uchwały, który został zgłoszony przez trzech członków zarządu – Piotra Pogonowskiego, Artura Sobonia i Rafała Surę. Projekt ten miał na celu wprowadzenie istotnych zmian w regulaminie wewnętrznym banku centralnego, które docelowo zwiększyłyby uprawnienia całego zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadziły szeroko zakrojone zmiany organizacyjne.

- Projekt uchwały proponuje szereg zmian w regulaminie NBP, które de facto ograniczają władzę Adama Glapińskiego oraz części jego najbliższych współpracowników – informował w grudniu portal money.pl.

Członkowie RPP, prof. Przemysław Litwiniuk i prof. Joanna Tyrowicz, w swoich publicznych komentarzach medialnych otwarcie określali całą sytuację jako "spór o miedzę" oraz walkę o "kontrolę nad Bizancjum".

