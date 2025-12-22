Prezydent Karol Nawrocki powołał Marcina Zarzeckiego do Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z dniem 22 grudnia 2025 roku.

Marcin Zarzecki to socjolog, statystyk, ekonometryk i nauczyciel akademicki z bogatym doświadczeniem w instytucjach naukowych i publicznych.

Zarzecki w przeszłości pełnił funkcję prezesa Polskiej Fundacji Narodowej oraz wicedyrektora w Instytucie Pamięci Narodowej.

Rada Polityki Pieniężnej ustala m.in. wysokość stóp procentowych NBP i coroczne założenia polityki pieniężnej.

Karol Nawrocki powołuje nowego członka RPP. Kim jest Marcin Zarzecki?

- Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 15 grudnia 2025 roku powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 roku w skład Rady Polityki Pieniężnej. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim - czytamy na stronie kancelarii prezydenta.

Marcin Zarzecki jest socjologiem, statystykiem, ekonometrykiem, metodologiem nauk społecznych, ewaluatorem oraz nauczycielem akademickim. Jego wszechstronne wykształcenie i doświadczenie zawodowe czynią go cennym nabytkiem dla Rady Polityki Pieniężnej.

Zarzecki ma za sobą imponującą karierę naukową. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2016–2019 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, co świadczy o jego zdolnościach organizacyjnych i przywódczych.

Jego zaangażowanie w działalność publiczną jest równie imponujące. W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Był również doradcą w Zespole konsultacyjnym do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarzecki pracował m.in. w IPN

W latach 2019–2024 Marcin Zarzecki pełnił funkcję prezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Jest także absolwentem programów i kursów z zakresu ekonometrii, analizy danych statystycznych, sztucznej inteligencji oraz finansów, co z pewnością przyda się w jego nowej roli.

Od 2024 roku Zarzecki jest wicedyrektorem w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Kieruje również Zakładem Metodologii Badań Społecznych i Statystyki na Wydziale Społeczno–Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

BARTOSZEWICZ DO POLITYKÓW: WARA OD NBP! | poranny ring