Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując to potrzebą sprawiedliwości społecznej.

Prezydencki projekt ustawy zakłada przyznawanie 800 plus i świadczeń zdrowotnych Ukraińcom wyłącznie pod warunkiem pracy w Polsce.

Nowe przepisy przewidują wydłużenie procesu nadawania polskiego obywatelstwa wszystkim obcokrajowcom i zaostrzenie polityki granicznej.

Prezydent proponuje wprowadzenie do ustawy zapisu "stop banderyzmowi", by budować relacje z Ukrainą na prawdzie historycznej

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując ją potrzebą wprowadzenia "sprawiedliwości społecznej". W jego ocenie dotychczasowe przepisy nie były wystarczająco sprawiedliwe dla polskich obywateli. Głowa państwa nie zostawia jednak próżni legislacyjnej i od razu proponuje własne, rewolucyjne rozwiązania. Kluczowa zmiana dotyczy zasad przyznawania najpopularniejszych świadczeń socjalnych i dostępu do opieki zdrowotnej.

Zgodnie z nową propozycją prezydenta Karola Nawrockiego, świadczenie 800 plus oraz dostęp do świadczeń zdrowotnych mają przysługiwać wyłącznie obywatelom Ukrainy, którzy aktywnie pracują w Polsce. Decyzję tę prezydent uzasadnił wprost, stawiając na pierwszym miejscu interes państwa i jego obywateli.

- 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie świadczenia zdrowotne. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Powinniśmy doprowadzić do sprawiedliwości społecznej, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy w przedstawionym mi kształcie - powiedział Karol Nawrocki.To podejście oznacza całkowite przewartościowanie dotychczasowej polityki pomocowej, która zakładała wsparcie dla uchodźców wojennych niezależnie od ich statusu na rynku pracy. Propozycja prezydenta może wywołać szeroką debatę na temat kosztów i efektywności systemu wsparcia.

W ocenie Piotra Soroczyńskiego głównego ekonomisty KIG, "rząd powinien przychylić się do propozycji prezydenta i przeanalizować ponownie część zaproponowanych zapisów".

Jak mówi ekonomista w rozmowie z Super Biznesem, "system wymaga ewolucji, bo rzeczywiście wiele się zmieniło przez 3,5 roku, w tym sytuacja budżetowa Polski. Zapisy adekwatne do pilnej potrzeby związanej z wybuchem wojny i ówczesnej sytuacji uchodźców, powinny być zmienione w stronę uwzględnienia tego że był już odpowiednio długi czas by uchodźcy poukładali sobie u nas życie".

Jak dodaje Soroczyński z KIG, "należy prowadzić prace, aby wypracować kompromis. Pracownicy z Ukrainy są bardzo ważni dla naszej gospodarki. Nie może być jednak tak, że część uchodźców jest traktowana przepisami i dostępem do świadczeń społecznych i zdrowotnych lepiej niż obywatele polscy, czy pracujący u nas uchodźcy. To wrażliwy ale i ważny temat który należy podjąć" - ocenia ekonomista w rozmowie z Super Biznesem.

Tymczasem Nadia Winiarska ekspertka ds. Zatrudnienia, Departament Pracy Konfederacji Lewiatan wskazuje na inny problem związany z wetem prezydenta Karola Nawrockiego. Jej zdaniem - jak przyznaje w rozmowie z Super Biznesem-

"nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy to nie tylko kwestia świadczeń społecznych, ale także przedłużenia prawa do legalnego pobytu w Polsce, które obecnie obowiązuje do 30 września 2025 r."

Zdaniem Winiarskiej z Lewiatana, proponowane przepisy zakładały wydłużenie tego okresu do 4 marca 2026 r. Zawetowanie ustawy wprowadza istotną niepewność zarówno wśród obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, jak i pracodawców, którzy ich zatrudniają- uważa Winiarska.

"Decyzja ta jest też sprzeczna z kierunkiem działań Unii Europejskiej, która już zdecydowała o przedłużeniu ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy. Migranci wojenni potrzebują stabilnych i przewidywalnych ram prawnych, a brak przedłużenia przepisów o legalnym pobycie rodzi ryzyko utraty prawa do pracy. To uderzy nie tylko w samych migrantów, ale także w polskich pracodawców i gospodarkę" - twierdzi ekspertka w rozmowie z Super Biznesem.

Jak dodaje, analizy wskazują, że obywatele Ukrainy wykazują wysoki poziom aktywności zawodowej - nawet 80% z nich jest aktywnych zawodowo, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników wśród uchodźców wojennych w krajach OECD.

-Dziś stanowią oni ponad 65% wszystkich legalnie zatrudnionych cudzoziemców w Polsce. Brak rozwiązań prawnych zapewniających ciągłość pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy może mieć bardzo poważne konsekwencje dla wielu branż, które od lat borykają się z deficytem pracowników, szczególnie w obliczu trudnej sytuacji demograficznej - twierdzi ekspertka Lewiatana w rozmowie z Super Biznesem.

Stop banderyzmowi i zaostrzenie przepisów. Co jeszcze zakłada projekt?

Prezydencki projekt ustawy to nie tylko zmiany w świadczeniach. Karol Nawrocki zapowiedział kompleksowe uregulowanie kilku innych, kluczowych kwestii związanych z polityką migracyjną. Nowe przepisy mają dotyczyć nie tylko obywateli Ukrainy, ale wszystkich obcokrajowców starających się o polskie obywatelstwo. Prezydent proponuje znaczne wydłużenie tego procesu, co ma na celu dokładniejszą weryfikację kandydatów.

Kolejnym filarem projektu jest zaostrzenie polityki granicznej. W ustawie mają znaleźć się zapisy o wyższych karach za nielegalne przekroczenie granicy, co jest odpowiedzią na rosnącą presję migracyjną. Najwięcej kontrowersji może jednak wzbudzić propozycja o charakterze polityczno-historycznym. Prezydent chce, aby w ustawie znalazł się jednoznaczny zapis "stop banderyzmowi".

- Aby wyeliminować rosyjską propagandę i oprzeć relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku uznaję, że powinniśmy zawrzeć w ustawie także jednoznaczne hasło "stop banderyzmowi" - zapowiedział prezydent. Według głowy państwa taki zapis ma służyć budowaniu przejrzystych i opartych na prawdzie historycznej relacji z Ukrainą. Inicjatywa ta z pewnością stanie się przedmiotem ożywionej dyskusji zarówno na krajowej scenie politycznej, jak i w stosunkach międzynarodowych. Projekt ustawy zostanie wkrótce skierowany do parlamentu.

