Majątek Rafała Brzoski, prezesa InPostu, wzrósł o blisko miliard złotych w jeden dzień, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi kursu akcji spółki na giełdzie w Amsterdamie.

InPost rozważa przyjęcie wstępnej propozycji przejęcia wszystkich swoich akcji, co mogłoby znacząco zwiększyć zyski Brzoski i umocnić jego pozycję wśród najbogatszych Polaków.

Potencjalna sprzedaż firmy, która zadebiutowała na giełdzie w 2015 roku, a następnie została wycofana w celu restrukturyzacji, byłaby symbolicznym zwieńczeniem drogi InPostu jako europejskiego lidera logistyki paczkomatowej.

Specjalny zespół InPostu analizuje propozycję przejęcia, jednak na obecnym etapie nie ma gwarancji, że transakcja zostanie sfinalizowana, co podsyca spekulacje rynkowe.

Rafał Brzoska – gigantyczny skok majątku

Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPostu, zanotował imponujący wzrost swojego majątku dzięki dynamicznemu wzrostowi kursu akcji spółki na giełdzie w Amsterdamie. Spekulacje na temat potencjalnej zmiany właściciela firmy, znanej przede wszystkim z sieci paczkomatów, mogą przynieść mu jeszcze większe zyski.

Przy kapitalizacji rynkowej InPostu wynoszącej około 5,78 mld euro (ok. 26 mld zł), wartość udziałów Brzoski przed sesją 6 stycznia szacowana była na około 751 mln euro (ok. 3,38 mld zł). Po wtorkowym zamknięciu notowań, gdzie akcje osiągnęły poziom 14,89 euro (wzrost o ok. 28,4 proc. w porównaniu do poniedziałku), wartość ta wzrosła do blisko 965 mln euro (ok. 4,34 mld zł). Oznacza to "papierowy" zysk w wysokości 214 mln euro (ok. 960 mln zł).

InPost na sprzedaż? Komentarz eksperta

Wcześniejsze szacunki magazynu "Forbes" z 2025 r. wskazywały, że cały majątek Brzoski wynosił około 4,5 mld zł. Aktualny skok wartości akcji InPostu potwierdza, że jego udziały w spółce są kluczowym elementem jego fortuny, a dalsze wzrosty mogą znacząco umocnić jego pozycję w rankingach najbogatszych Polaków. Na to zjawisko zwraca uwagę Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

— Dla Rafała Brzoski sprzedaż spółki oznaczałaby bardzo istotny zysk finansowy oraz zakończenie aktywnej roli menedżerskiej, co dodatkowo umocniłoby jego pozycję wśród najbogatszych polskich przedsiębiorców — komentuje Sobierajski.

Historia InPostu – od debiutu do potencjalnej sprzedaży

— Nie byłby to pierwszy przypadek realizacji wartości InPostu na rynku kapitałowym — spółka zadebiutowała na GPW w 2015 r., a dwa lata później została z niej wycofana w celu restrukturyzacji i poprawy sytuacji finansowej. Tym razem sprzedaż większościowego lub pełnego pakietu akcji oznaczałaby definitywne zamknięcie etapu operacyjnego i symboliczne zwieńczenie drogi przedsiębiorcy, który zbudował firmę od podstaw do pozycji europejskiego lidera w logistyce paczkomatowej — dodaje analityk XTB.

Co dalej z InPostem?

InPost poinformował o otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji spółki. Notowana na giełdzie w Amsterdamie firma powołała specjalny zespół złożony z przedstawicieli rady nadzorczej i zarządu, którego zadaniem będzie dokładna analiza potencjalnej transakcji. Zamieszanie wokół spółki jest wyraźnie widoczne we wtorkowych notowaniach.

W komunikacie spółka InPost podkreśliła, że wszelkie decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem interesów zarówno firmy, jak i jej interesariuszy. Jednocześnie zaznaczono, że na obecnym etapie nie ma gwarancji, iż rozmowy zakończą się sfinalizowaniem transakcji.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz