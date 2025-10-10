Cena Allegro Paczkomat 24/7 InPost spadnie z 11,49 zł do 10,95 zł brutto – to oszczędność prawie 50 groszy na każdej przesyłce

– to oszczędność prawie 50 groszy na każdej przesyłce InPost domaga się od Allegro 100 milionów złotych kary za rzekomą manipulację procesem zakupowym i faworyzowanie własnych automatów One Box

za rzekomą manipulację procesem zakupowym i faworyzowanie własnych automatów One Box Umowa między firmami wygasa w 2027 roku i coraz więcej wskazuje, że może nie zostać przedłużona na dotychczasowych warunkach

i coraz więcej wskazuje, że może nie zostać przedłużona na dotychczasowych warunkach Allegro rozwija własną sieć logistyczną liczącą już 33 tysiące automatów paczkowych i współpracuje z alternatywnymi operatorami

InPost obniża ceny przesyłek od 1 listopada – ile zapłacimy za paczkę?

Nowy cennik InPost wchodzi w życie 1 listopada 2025 roku i przynosi konkretne zmiany dla użytkowników Allegro. Usługa Allegro Paczkomat 24/7 InPost dla przesyłek spoza programu Smart! potanieje z obecnych 11,49 zł do 10,95 zł brutto, co oznacza cenę netto na poziomie 8,90 zł. To redukcja o prawie 50 groszy, która może wydawać się symboliczna, ale przy milionach przesyłek rocznie przekłada się na znaczące kwoty.

Pozostałe usługi w ofercie InPost dla Allegro – Allegro miniKurier24 InPost oraz Allegro Kurier24 InPost – zachowują dotychczasowe stawki. Firma apeluje do sprzedawców o aktualizację szablonów cenników dostaw, aby ceny wyświetlane w ofertach odpowiadały nowemu cennikowi obowiązującemu od listopada.

Allegro kontra InPost – spór o 100 milionów złotych i przyszłość rynku

Za pozornie niewielką obniżką cen kryje się znacznie poważniejszy konflikt. InPost skierował sprawę przeciwko Allegro do sądu arbitrażowego, żądając niemal 100 milionów złotych kary umownej. Zarzuty są poważne – według firmy Rafała Brzoski, platforma e-commerce manipulowała procesem zakupowym, aby skłonić klientów do wyboru własnych automatów One Box zamiast Paczkomatów InPost.

Chodzi o działanie nie tylko niezgodne z duchem umowy, ale wbrew klientom końcowym, którzy bardzo szybko zauważyli, że ich preferencje wyboru zostały zmanipulowane na etapie zawierania transakcji

– wyjaśnił Rafał Brzoska podczas konferencji prasowej. Allegro kategorycznie odrzuca te oskarżenia, określając je jako bezpodstawne.

InPost i Allegro – koniec wieloletniej współpracy?

Przez lata partnerstwo między InPost a Allegro było fundamentem polskiego e-commerce. Paczkomaty zrewolucjonizowały sposób odbierania przesyłek, a obie firmy wzajemnie napędzały swój rozwój. Obecnie jednak ich drogi coraz wyraźnie się rozchodzą.

Kluczowym punktem zapalnym stał się rozwój własnej infrastruktury logistycznej Allegro. Sieć Allegro Delivery liczy już 33 tysiące automatów paczkowych i obejmuje współpracę z wieloma operatorami – DPD, DHL czy Orlen Paczka. To strategiczne posunięcie ma uwolnić platformę od zależności od jednego dostawcy i zwiększyć kontrolę nad kosztami oraz jakością obsługi.

Długoterminowa umowa między firmami wygasa w 2027 roku i coraz więcej sygnałów wskazuje, że może nie zostać odnowiona na dotychczasowych warunkach. Dla InPost byłaby to dotkliwa strata – Allegro generuje znaczący wolumen przesyłek. Z drugiej strony firma Brzoski intensywnie rozwija się na rynkach zagranicznych, co może złagodzić ewentualny cios.

Ceny paczek InPost – co czeka klientów w przyszłości?

Dla konsumentów obecna obniżka cen może wydawać się dobrą wiadomością, jednak eksperci przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. To ruch taktyczny w znacznie większej rozgrywce o podział rynku dostaw wartego miliardy złotych. Kosmetyczna zmiana cennika nie rozwiązuje fundamentalnych problemów między gigantami, a jedynie maskuje narastający konflikt.

Ostateczny wynik tej wojny biznesowej zadecyduje nie tylko o cenach przesyłek, ale również o swobodzie wyboru operatora oraz wygodzie zakupów online. Klienci znaleźli się w centrum konfliktu, który może zredefiniować polski rynek e-commerce na najbliższe lata. Czy InPost i Allegro znajdą wspólny język, czy też czeka nas całkowita reorganizacja rynku logistycznego – odpowiedź poznamy najprawdopodobniej w 2027 roku, gdy wygaśnie obecna umowa między firmami.

GALERIA. Paczkomat InPostu nr 25000 stanął na warszawskim Gocławku