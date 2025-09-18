Allegro wypracowało rekordowy zysk netto 682,3 mln zł w pierwszym półroczu, co oznacza wzrost o prawie 16% rok do roku.

Liczba klientów przekroczyła 21 mln, a subskrybenci „Allegro Smart!” (ponad 6 mln) wydają średnio 4,5 razy więcej niż pozostali.

Wartość sprzedaży brutto (GMV) wzrosła o 8,5% do 32,68 mld zł, z czego 31,31 mld zł pochodzi z rynku polskiego.

Allegro dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Węgry) oraz rozbudowuje sieć logistyczną, planując 8 tys. automatów paczkowych „One Box” do końca roku.

Rekordowy wynik finansowy Allegro

Pierwsze sześć miesięcy roku było wyjątkowo udane dla platformy Allegro, która wypracowała 682,3 mln zł zysku netto. To wzrost o prawie 16 proc. w skali roku. W tym samym czasie liczba klientów przekroczyła 21 mln, rosnąc o 840 tys. względem ubiegłego roku.

Wartość sprzedaży brutto (GMV) osiągnęła poziom 32,68 mld zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. rdr. Z tego 31,31 mld zł przypada na polski rynek. Szczególnie dobrze radziły sobie kategorie Supermarket oraz Zdrowie i Uroda, które rosły dwukrotnie szybciej niż średnia, zwiększając łączną sprzedaż produktów na platformie o 11,4 proc.

Coraz więcej kupujących i subskrybentów

W Polsce aktywnie kupuje już 15,2 mln użytkowników, wydając średnio o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Ogromnym sukcesem jest też usługa „Allegro Smart!”, która ma ponad 6 mln subskrybentów. Klienci korzystający z abonamentu wydają średnio 4,5 razy więcej niż pozostali. Wsparciem dla sprzedaży pozostaje także „Allegro Pay”, odpowiadające za 15,3 proc. GMV w II kwartale.

Rozbudowa sieci logistycznej

Spółka dysponuje obecnie 33 tys. automatów paczkowych oraz około 37 tys. punktów odbioru, m.in. w sieci Orlen Paczka i DHL. Własne urządzenia „One Box” mają zostać rozbudowane do 8 tys. sztuk do końca roku – o tysiąc więcej, niż wcześniej planowano.

Na rynkach międzynarodowych liczba aktywnych kupujących w Czechach, na Słowacji i Węgrzech sięgnęła 3,8 mln, a subskrypcje „Smart!” przekroczyły milion. „Allegro koncentruje się na nowych platformach w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, podczas gdy biznes na Słowenii i w Chorwacji dalej działa niezależnie” – poinformowała spółka.

Plany na przyszłość

Prezes Marcin Kuśmierz podkreślił, że celem spółki jest dalsze poszerzanie oferty i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. „Rynek e-commerce w Polsce staje się coraz bardziej konkurencyjny, ale naszym celem jest bycie liderem... Budujemy prawdziwie uniwersalną markę...” – wskazał Kuśmierz.

Dyrektor finansowy Jon Eastick ocenił, że firma miała „świetny drugi kwartał”, z 9,8 proc. wzrostem GMV w Polsce oraz imponującym 61 proc. wzrostem na rynkach zagranicznych.

