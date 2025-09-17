Sierpień przyniósł kolejne zmiany w cenach produktów spożywczych. Niektóre pozycje w koszyku cenowym podanym przez next.gazeta.pl, zawierającym nieco ponad 30 produktów, od miesięcy notują systematyczne wzrosty. Co najbardziej obciążyło portfele konsumentów w minionym miesiącu? Wszystko wskazuje na to, że drożyzna w Polsce nie odpuszcza.

Sok pomarańczowy, choć w sierpniu potaniał w porównaniu z poprzednim miesiącem (litr kosztuje 9,31 zł, spadek o 4,9 proc.), wciąż jest o 27,9 proc. droższy niż w sierpniu zeszłego roku. Liderem wzrostów cen w sierpniu została kawa. Ceny kawy mielonej wzrosły o 36,6 proc. rok do roku. Kolejnym produktem, który mocno podrożał, jest czekolada – o 30 proc. To efekt wzrostów cen kakao na światowych rynkach. Za tabliczkę mlecznej czekolady (100 gramów) trzeba zapłacić średnio 7,33 zł. W dwucyfrowym tempie wzrosły jeszcze ceny bananów (o 24,4 proc., do 6,57 zł za kilogram).

Ceny jaj i masła w górę

Nie tylko importowane surowce drożeją. Ceny typowo polskich produktów również idą w górę. Jabłka w sierpniu były aż o 33 proc. droższe niż przed rokiem – za kilogram trzeba było płacić średnio 5,97 zł. To skutek przymrozków wiosną i suszy. Jajka również mocno podrożały – o 27,8 proc. rok do roku. Za opakowanie 10 sztuk trzeba płacić średnio 11,04 zł. Ostatni raz jednocyfrowy poziom cen jajek odnotowano w listopadzie zeszłego roku. W górę idą też ceny krajowych słodkości, np. ceny wafelków poszły w górę o 16,3 proc.), pomidorów (o 10,9 proc.) i masła (o 10,4 proc. – kostka kosztuje średnio 8,63 zł).

A co potaniało? Niezmiennie najmocniej spadają ceny cukru – o 15,2 proc. Wędlina paczkowana jest o 6,3 proc. tańsza, a herbata o 6 proc.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Następne pytanie