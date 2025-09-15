W sierpniu 2025 r. inflacja wyniosła 2,9% rok do roku, z cenami usług wyższymi o 6,0%, a towarów o 1,7%.

W ujęciu miesięcznym ceny ogółem pozostały stabilne, jednak usługi zdrożały o 0,7%, a towary potaniały o 0,3%.

Największy wpływ na inflację roczną miały wzrosty cen żywności (+4,7%), mieszkania (+3,1%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (+6,6%).

Inflacja to trwały wzrost cen, prowadzący do spadku siły nabywczej pieniądza, mierzony wskaźnikiem CPI i kluczowy dla waloryzacji emerytur.

GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce w sierpniu 2025 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,0% i towarów o 1,7%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (przy wzroście cen usług o 0,7% i spadku cen towarów o 0,3%).

W sierpniu 2025 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: łączności (o 1,4%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4%) oraz restauracji i hoteli (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i po 0,02 p. proc. Niższe ceny m.in. w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,5%), transportu (o 0,4%) oraz żywności (o 0,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,06 p. proc, 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 4,7%), mieszkania (o 3,1%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,6%) oraz restauracji i hoteli (o 5,7%), wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,10 p. proc., 0,78 p. proc., 0,35 p. proc. i 0,32 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 5,4%) oraz odzieżyi obuwia (o 1,5%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,59 p. proc. i 0,06 p. proc.

Definicja inflacji

Inflacja to proces trwałego i powszechnego wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce, prowadzący do spadku siły nabywczej pieniądza. Oznacza to, że za tę samą kwotę pieniędzy można kupić coraz mniej produktów i usług w miarę upływu czasu. Zjawisko to jest mierzone najczęściej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) i publikowane przez instytucje statystyczne. Inflacja jest ważnym parametrem, który bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie