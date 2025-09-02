InPost notuje dynamiczny wzrost przychodów o 34,7% do 3,5 mld zł w II kw. 2025 r., głównie dzięki ekspansji zagranicznej, a ponad połowa przychodów pochodzi już spoza Polski.

Wielka Brytania jest motorem wzrostu, z przychodami większymi o 303% r/r, co wynika z włączenia firmy Yodel, a liczba przesyłek wzrosła globalnie o 23% do 324 mln.

Skorygowana EBITDA Grupy osiągnęła 1 mld zł przy marży 28,3%, mimo przejściowego wpływu konsolidacji Yodel na marże w Polsce.

InPost przewiduje dalszy wzrost wolumenów w III kw. 2025 r. na poziomie wysokich dwudziestu kilku procent, z 70% wzrostem na rynkach międzynarodowych i powrotem do wysokiego, jednocyfrowego wzrostu w Polsce

Rekordowe wyniki InPostu napędzane przez zagranicę

Grupa InPost ogłosiła wyniki za drugi kwartał 2025 roku, które potwierdzają dynamiczny rozwój firmy, szczególnie na rynkach międzynarodowych. Przychody osiągnęły poziom 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 34,7 proc. rok do roku. Skorygowana EBITDA wzrosła do 1 mld zł (+12,6 proc. r/r), a łączna liczba dostarczonych przesyłek wyniosła 324 miliony, czyli o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kluczowym momentem w historii firmy jest fakt, że po raz pierwszy ponad połowa jej przychodów pochodziła spoza Polski.

Jak podkreślił Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group: „Grupa InPost zakończyła II kwartał 2025 roku z bardzo dobrymi wynikami, które były efektem przyspieszonej ekspansji zagranicznej i rozbudowy sieci OOH”. Najnowsze wyniki finansowe InPost pokazują, że grupa zakończyła II kwartał 2025 roku z imponującymi wzrostami, które były efektem przyspieszonej ekspansji zagranicznej. Spółka kontynuuje również rozbudowę swojej infrastruktury. Sieć punktów out-of-home (OOH) liczy już ponad 88 000 lokalizacji, a po raz pierwszy w historii liczba maszyn paczkomat poza Polską przekroczyła liczbę urządzeń w kraju.

Jak Wielka Brytania stała się motorem wzrostu dla InPostu?

Głównym motorem wzrostu okazała się Wielka Brytania, gdzie przychody grupy wzrosły aż o 303 proc. rok do roku. Tak potężny skok to efekt wcześniejszego przejęcia i włączenia do struktur firmy logistycznej Yodel. Wzrost wolumenu przesyłek na rynku brytyjskim wyniósł 177 proc. Dla porównania, w tym samym czasie wzrosty w Polsce wyniosły 7,3 proc. (przychody) i 6 proc. (wolumen), a w strefie euro (obejmującej m.in. Francję, Hiszpanię i Włochy) odpowiednio 9,6 proc. i 10 proc.

Skuteczna ekspansja zagraniczna InPost, a zwłaszcza integracja z firmą Yodel, sprawiła, że Wielka Brytania stała się głównym motorem wzrostu przychodów grupy. Warto jednak zaznaczyć, że konsolidacja Yodel miała przejściowy wpływ na marżę, która w całej grupie wyniosła 28,3 proc. Jak informuje spółka, po wyłączeniu wyników Yodel, marża Grupy osiągnęłaby rekordowy poziom około 35 proc. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) w II kwartale wyniosły 471 mln zł i były przeznaczone głównie na dalszy rozwój sieci.

Jakie są prognozy InPostu na kolejne miesiące?

InPost z optymizmem patrzy w przyszłość i spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu. Zgodnie z komunikatem spółki, prognozy na trzeci kwartał 2025 roku są bardzo obiecujące. „Oczekujemy, że w III kwartale 2025 roku grupa odnotuje wzrost rok do roku na poziomie wysokich dwudziestu kilku procent. W Polsce przewidujemy powrót do wysokiego, jednocyfrowego wzrostu wolumenu w ujęciu rocznym, który wciąż będzie przewyższał ożywiający się rynek e-commerce” – czytamy w komunikacie.

Największy wpływ na wyniki wciąż będą miały rynki międzynarodowe. „Na rynkach międzynarodowych prognozujemy około 70-procentowy wzrost wolumenu InPost w III kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim, uwzględniający konsolidację Yodel” – zapowiada spółka. Potwierdza to, że strategia międzynarodowa pozostaje absolutnym priorytetem dla polskiego giganta logistycznego.

Pieniądze to nie wszystko - Rafał Brzoska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.