Polskie firmy dyskryminowane podatkowo. Brzoska alarmuje!

Rafał Brzoska z InPostu po raz kolejny publikuje "podatkową listę wstydu", ujawniając szokujące dysproporcje. Podczas gdy InPost odprowadził 375 mln zł podatku CIT, wszyscy zagraniczni konkurenci łącznie zapłacili ledwie 90 mln zł. Niektórzy, jak DHL eCommerce, nie zapłacili go wcale. Jak to możliwe i co na to politycy?

