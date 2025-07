Sukces zespołu SprawdzaMY: Deregulacja ponad podziałami – czy to możliwe?

Rafał Brzoska w rozmowie z XYZ nie kryje zadowolenia z efektów prac zespołu SprawdzaMY. "Z pełnym przekonaniem – tak. Choć kosztowało to mnóstwo pracy i nerwów, uważam, że warto było" – mówi, pytany o to, czy jeszcze raz podjąłby się tego zadania. Projekt, który miał na celu deregulację gospodarki, okazał się sukcesem. "Zespół SprawdzaMY wykonał gigantyczną robotę – 600 ekspertów przeanalizowało ponad 16 tys. zgłoszonych propozycji, blisko 500 pomysłów przekazaliśmy rządowi, z czego 185 zostało przyjęte. A 15 ma już status ustaw podpisanych przez prezydenta" – podkreśla Brzoska w XYZ.

Według Brzoski, cytowanego przez XYZ, jednym z największych wyzwań było oderwanie inicjatywy od bieżących wojenek politycznych. "Od początku istniała pokusa, by projekt SprawdzaMY zamienić w mięso armatnie polityki. I to było najtrudniejsze – oderwać tę inicjatywę od bieżących wojenek" – przyznaje w rozmowie z XYZ.

Brzoska o kulisach polityki: "Inna prędkość, inny sposób myślenia"

Mimo sukcesu projektu SprawdzaMY, Rafał Brzoska w rozmowie z XYZ podkreśla, że polityka to nie jego bajka. "Dał mi bardzo klarowną odpowiedź: polityka to nie jest moja bajka. Umiem budować zespoły, działać projektowo, ale świat polityki to inna prędkość, inny sposób myślenia" – mówi w XYZ. Dodaje, że nie zamierza angażować się politycznie, a jego priorytety to biznes, działalność społeczna i filantropia.

Brzoska, cytowany przez XYZ, zauważa brak konsensusu w sprawach strategicznych dla Polski. "To, co mi się marzy, to sytuacja, w której politycy potrafią usiąść w duchu konsensusu, i powiedzieć: 'To robimy wspólnie, bo to dla dobra kraju'" – mówi w rozmowie z XYZ. Jego zdaniem, tematy takie jak energia, migracje czy stanowiska w UE powinny być wyłączone z bieżącej politycznej walki.

Strategiczne wyzwania dla Polski: Bezpieczeństwo, gospodarka i pozycja w UE

Rafał Brzoska w rozmowie z XYZ wskazuje na strategiczne wyzwania dla Polski. "Po pierwsze: bezpieczeństwo – nie tylko militarne, ale energetyczne i cyfrowe. Musimy być zdolni do samoobrony, bo świat coraz bardziej dzieli się na bloki" – podkreśla. Dodaje, że kluczowe jest określenie kierunku rozwoju gospodarczego i wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej. "Ostatnio jeden z rumuńskich przedsiębiorców mnie podpytywał, bo okazuje się, że tamtejszy rząd też chce powołać analogiczny zespół. Byłoby wspaniale, gdyby Polska była motorem deregulacji w Europie" – mówi Brzoska w XYZ.

Zdaniem Brzoski, cytowanego przez XYZ, Polska powinna dbać o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które są największym gwarantem naszego bezpieczeństwa. "Na pewno największym gwarantem naszego bezpieczeństwa są USA – z nimi powinniśmy bardzo dbać o relacje" – zaznacza w rozmowie z XYZ.

Brzoska po SprawdzaMY: Biznes, społeczeństwo i promocja Polski w USA

Rafał Brzoska, cytowany przez XYZ, skupia się na rozwoju biznesu. "Rozwijamy ekspansję międzynarodową InPostu, w najbliższym czasie będzie się dużo działo w tym obszarze" – zapowiada. Podkreśla swoją rolę w Radzie Pracodawców RP, gdzie chce wzmocnić głos biznesu. "Chciałbym, żeby ta organizacja była silnym, spójnym głosem biznesu, który potrafi działać konstruktywnie, a nie tylko reaktywnie" – mówi w XYZ.

Brzoska, w rozmowie z XYZ, angażuje się w działania w organizacjach w USA, choć InPost nie prowadzi tam biznesu. "Polska nie istnieje na radarze amerykańskich inwestorów – przynajmniej nie tak, jak powinna" – uważa. Jego celem jest promowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji, ze względu na wzrost gospodarczy, inwestycje w obronność i położenie geostrategiczne. "Powinniśmy pokazywać atuty naszego kraju: jakość instytucji, przewidywalność prawa, siłę gospodarki, wielkość rynku czy jakość kadr" – dodaje w XYZ.

