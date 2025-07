Jan Kulczyk – jak dorobił się majątku zmarły biznesmen?

Jan Kulczyk urodził się w 1950 r. w Bydgoszczy. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Miał stopień naukowy doktora prawa międzynarodowego. Przygodę z biznesem rozpoczął od polonijnej firmy Interkulpol. Nie byłoby jej jednak, gdyby nie pieniądze otrzymane od ojca Henryka, który nie tylko wspomógł syna finansowa, ale wprowadził go w arkana przedsiębiorczości.

Pierwsze biznesowe kroki Jan Kulczyk stawiał sprowadzając grzyby z Zachodnich Niemiec (wówczas w RFN mieszkał jego ojciec). Później Kulczykowie zajmowali się importem produktów chemicznych, co przyniosło niemałe zyski – szczególnie popularna okazała się różowa pasta do czyszczenia BHP.

Kulczyk junior współpracował wówczas m.in. z ówczesnym wiceministrem handlu wewnętrznego Andrzejem Malinowskim. Znajomość zaowocowała zamówieniem na 3 tys. samochodów za 150 mln zł dla MSW w 1991 roku. Kulczyk pod koniec PRL-u został oficjalnym dealerem Volkswagena w Polsce. Do 2011 r. Kulczyk sprzedawał w Polsce auta należące do grupy Volkswagen: VW, Audi, Porsche, Skody i Bentleye.

W tym samym roku bydgoski przedsiębiorca zakłada spółkę Kulczyk Holding Sp. z o.o, a dwa lata później przekształca ją w spółkę akcyjną. Od 2007 r. wchodzi ona w skład grupy Kulczyk Investment House (obecnie Kulczyk Investments) zarejestrowanej w Luksemburgu.

Potężne pieniądze w III RP i lista najbogatszych Polaków

W wolnej Polsce zgromadzony majątek Kulczyk zaczął inwestować w prywatyzowane przedsiębiorstwa. Do inwestycji zrealizowanych należą m.in.: Telekomunikacja Polska SA (47,5 proc. akcji w latach 2000–2005 objęte przez konsorcjum Kulczyk Holding SA – France Telecom SA, udział Kulczyk Holding wynosił 13,6 proc.), Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (4,8 proc. udziałów w latach 1993–1999 w partnerstwie z Deutsche Telekom Mobil Net GmbH), TUiR Warta SA (w latach 1996-2006, prawie 70 proc. w szczytowym okresie. PTE WARTA S.A. (50 proc. akcji w latach 2000-2005), PKN Orlen (ok. 5 proc. w latach 2001-2005).

Od 2002 roku nieprzerwanie był liderem rankingu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". Jedynie w 2007 r. spadł na 12 pozycję – ze względu na rozwód z Grażyną Kulczyk (nastąpił w 2006 r.). W 2013 amerykański „Forbes” umieścił Jana Kulczyka na 384. miejscu wśród najbogatszych ludzi świata, szacując jego majątek na 3,5 mld USD. Był najwyżej uplasowanym Polakiem w rankingu światowych miliarderów.

Kulczyk inwestował też sporo poza granicami Polski – m.in. w Afryce i Ameryce Południowej. Na czarnym lądzie jego flagowym projektem był Ophir Energy notowana na giełdzie w Londynie, który specjalizuje się w poszukiwaniach węglowodorów na dnie morza.

Bydgoski biznesmen nie tylko pomnażał swój majątek, ale wspierał też kulturę. W 2012 przekazał 20 mln zł na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawie. Była to największa jednorazowa donacja na rzecz nowo powstającego muzeum. Dwukrotnie został też odznaczony przez władze państwa. Najpierw w 1998 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a siedemnaście lat później Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nagła śmierć Jana Kulczyka. Kto odziedziczył wielki majątek?

Śmierć Jana Kulczyka nastąpiła niespodziewanie 29 lipca 2015 roku w Wiedniu, gdzie poddawał się rutynowemu zabiegowi kardiologicznemu. Komplikacje po operacji doprowadziły do zgonu, co wywołało szok nie tylko w świecie biznesu, ale i wśród opinii publicznej. Pozostawił po sobie olbrzymi majątek – szacowany wówczas na ponad 15 miliardów złotych – który odziedziczyły jego dzieci: Sebastian i Dominika Kulczyk. Oboje od lat są aktywni w biznesie; Sebastian koncentruje się na sektorach energetycznym i paliwowym, a Dominika – poza działalnością inwestycyjną – angażuje się również w projekty społeczne i edukacyjne. Według najnowszych rankingów, wartość majątku Sebastiana Kulczyka przekracza obecnie 12 miliardów złotych, co czyni go jednym z najbogatszych Polaków, natomiast majątek Dominiki Kulczyk wyceniany jest na około 7-8 miliardów złotych, plasując ją na czele najbogatszych Polek. Zgodnie z testamentem ojca rodzeństwo kontynuuje rodzinne tradycje przedsiębiorczości, choć każde z nich realizuje swoją własną, nieco odmienną wizję prowadzenia interesów i wspierania inicjatyw społecznych.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.