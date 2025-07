PPK z imponującymi wynikami w czerwcu

Najnowsze dane PFR Portal PPK pokazują, że emerytalne oszczędności Polaków systematycznie rosną. Wartość aktywów netto funduszy PPK w czerwcu zwiększyła się o 822 mln zł, osiągając łączny poziom 38,17 mld zł. To kolejny miesiąc stabilnego wzrostu programu, który ma za zadanie wspierać Polaków w budowaniu kapitału emerytalnego.

Liczba aktywnych rachunków PPK na koniec czerwca wyniosła 4,75 mln, a do programu co tydzień dołącza średnio od 10 do 15 tysięcy nowych osób. Sam czerwiec przyniósł przyrost o ponad 32 tys. nowych uczestników.

Sektor publiczny przekracza barierę 30 proc.

Szczególnie optymistyczne są dane dotyczące sektora publicznego. Po raz pierwszy partycypacja przekroczyła tu 30 proc., osiągając poziom 30,1 proc. według danych z 7 lipca. Oznacza to, że już niemal co trzeci pracownik sektora publicznego aktywnie oszczędza na emeryturę we współpracy z pracodawcą. Wartość aktywów zgromadzonych przez tych pracowników to 7,69 mld zł. Średnia kwota na koncie to 10,8 tys. zł

Ukraińcy drugą największą grupą w PPK

Profil uczestników PPK pozostaje zróżnicowany pod względem narodowości. Chociaż ponad 94 proc. oszczędzających to obywatele polscy, znaczący udział mają też cudzoziemcy. Wśród osób innej narodowości dominują Ukraińcy – ich liczba wynosi już 145,12 tys.

Średni wiek uczestników PPK to 40 lat, przy czym częściej do programu przystępują mężczyźni niż kobiety. Te dane pokazują, że PPK przyciąga przede wszystkim osoby w średnim wieku, które mają jeszcze czas na budowanie długoterminowego kapitału emerytalnego.

Miliardy złotych dopłat trafiły na konta

Czerwiec był szczególnie korzystny dla uczestników PPK pod względem dodatkowych wpłat ze środków publicznych. Na rachunki wpłynęły:

894 mln zł – wpłaty powitalne z Funduszu Pracy

2,08 mld zł – dopłaty roczne

Te kwoty pokazują, jak istotną rolę w budowaniu oszczędności emerytalnych odgrywa wsparcie państwa, które wraz z wpłatami pracowników i pracodawców tworzy trójfilarowy system finansowania PPK.

____________________________________

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Udział w PPK jest dobrowolny i może być w każdej chwili zakończony lub wznowiony.

