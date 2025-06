Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. PPK to narzędzie, z którego najwięcej skorzystają osoby systematycznie oszczędzające przez lata i osiągające stabilne dochody. Nawet bez rekordowych zarobków można zbudować solidne zabezpieczenie emerytalne.

PPK pod lupą: kto zyskuje, kto traci?

Polacy coraz uważniej analizują, jak zarabiać na PPK, widząc w programie nie tylko wsparcie emerytalne, ale też realną szansę na poważny zysk. Do programu przystąpiło już 3,79 mln osób, a na kontach uczestników zgromadzono 33,3 mld zł.

PPK działają w modelu funduszy zdefiniowanej daty – im starszy uczestnik, tym większy udział bezpiecznych aktywów w jego portfelu. Oszczędności inwestowane są przez fundusze, które muszą lokować co najmniej 40 proc. udziałowej części portfela w akcje z WIG20, co oznacza, że giełdowe wahania mają bezpośredni wpływ na wartość zgromadzonych środków.

Eksperci jednak uspokajają: „Spadki są chwilowe. Na długim horyzoncie inwestycyjnym można je odrobić z nawiązką” – przypomina dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.

800 tys. zł z PPK – przykład rekordzisty

Rekordowa wypłata z PPK wyniosła aż 800 tys. zł. Osoba, która ją uzyskała, odkładała maksymalne możliwe składki – 4 proc. z pensji i 4 proc. od pracodawcy – przez 60 miesięcy. Jej pensja wynosiła ok. 125 tys. zł brutto.

W ciągu 5 lat zebrała 600 tys. zł, a dzięki zyskom z inwestycji jej rachunek powiększył się o kolejne 250 tys. zł. Po odliczeniu podatku Belki (ok. 47 tys. zł), wypłata wyniosła ok. 800 tys. zł.

To przypadek rzadki, dostępny głównie dla menedżerów wyższego szczebla czy prezesów korporacji, ale pokazuje, że PPK może być realnym narzędziem pomnażania majątku.

Zarabianie na wcześniejszej wypłacie z PPK: zasady i ryzyko

Od początku działania programu już 667 tys. Polaków wypłaciło z PPK około 5 mld zł. Wypłata możliwa jest nawet po miesiącu oszczędzania.

Uczestnik odzyskuje wówczas: 100% swoich składek (na konto bankowe), 70% składek pracodawcy (także na konto), 30% składek pracodawcy trafia do ZUS, zysk podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem Belki.

Najniższa wypłata w historii wyniosła zaledwie 100 zł. Taki przypadek mógł dotyczyć osoby zarabiającej blisko minimalnej krajowej i wpłacającej symboliczne 0,5–1 proc. pensji. To pokazuje, jak różne strategie – i potrzeby – towarzyszą uczestnictwu w programie.

Jednocześnie osoby, które nie wypłacały środków, mogą dziś pochwalić się zyskami sięgającymi nawet 158 proc. wartości oszczędności (licząc również dopłaty państwowe). Średnie saldo konta uczestnika z ponad rocznym stażem wynosi 15 350 zł.

Reforma PPK: co się zmieni i co warto wiedzieć?

Rząd zapowiedział reformę PPK, której celem jest zwiększenie partycypacji:

Autowpis będzie odbywał się co 2 lata, a nie – jak dotąd – co 4 lata. Osoby powyżej 55. roku życia również zostaną objęte autozapisem. Po ukończeniu 60 lat wypłaty z PPK będą zwolnione z podatku od zysków, co znacząco podnosi ich atrakcyjność. Co ważne, środki zgromadzone w PPK są dziedziczne, a uczestnik może wskazać osoby uprawnione do ich przejęcia po jego śmierci.