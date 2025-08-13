UOKiK uderza w Booking. Będą zmiany i zwrot pieniędzy dla klientów

UOKiK nałożył karę na Booking.com za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Platforma nie informowała jasno, czy oferujący nocleg jest przedsiębiorcą i kto odpowiada za reklamacje.

Klienci, którzy rezerwowali noclegi od 1 stycznia 2023 r., mogą ubiegać się o rekompensatę.

Decyzja UOKiK wobec Booking.com

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że Booking.com stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Problem dotyczył przede wszystkim braku przejrzystych informacji o tym, czy osoba oferująca nocleg jest przedsiębiorcą, co ma bezpośredni wpływ na zakres ochrony prawnej klienta.

Platforma nieprecyzyjnie przedstawiała również podział obowiązków między sobą a dostawcami usług. W efekcie konsumenci często nie wiedzieli, czy w przypadku reklamacji powinni kontaktować się z Booking.com, czy z właścicielem obiektu. Jak podkreślił urząd, istotne informacje były rozproszone, niejednoznaczne lub ukryte w dodatkowych linkach i regulaminach.

Wypowiedź prezesa UOKiK

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zwrócił uwagę, że problem wpisuje się w szerszy kontekst kontroli przestrzegania przepisów wynikających z dyrektywy Omnibus. „Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund” – podkreślił.

Rekompensaty dla klientów Booking.com

Booking.com zobowiązał się do wprowadzenia zmian w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji oraz do usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Klienci, którzy zarezerwowali noclegi od 1 stycznia 2023 r. do dnia wprowadzenia poprawek, będą mogli ubiegać się o rekompensatę.

Aby ją otrzymać, konieczne jest złożenie reklamacji z powołaniem się na decyzję Prezesa UOKiK i wskazanie, że dotyczy ona opisanych w niej problemów. Forma rekompensaty będzie zależeć od poziomu w programie lojalnościowym:

* użytkownicy z poziomu pierwszego i drugiego awansują o jeden stopień, co może oznaczać większe zniżki,

* osoby z poziomu trzeciego otrzymają 40 zł do wykorzystania na platformie. Zgodnie z decyzją UOKiK, platforma ma poinformować o zasadach rekompensat zarówno obecnych, jak i byłych klientów. Celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości działania i umożliwienie wszystkim uprawnionym skorzystania z przysługujących im świadczeń.

