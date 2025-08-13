UOKiK uderza w Booking. Będą zmiany i zwrot pieniędzy dla klientów

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-08-13 11:52

Booking.com będzie musiał zmienić sposób informowania klientów i przyznać im rekompensaty - pisze serwis xyz.pl. UOKiK uznał, że platforma naruszała prawa konsumentów, m.in. wprowadzając w błąd co do statusu wynajmujących i odpowiedzialności za usługę.

UOKiK, Booking, pieniądze

i

Autor: Shutterstock, UOKiK, Wikipedia/ Shutterstock
Super Biznes SE Google News
  • UOKiK nałożył karę na Booking.com za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
  • Platforma nie informowała jasno, czy oferujący nocleg jest przedsiębiorcą i kto odpowiada za reklamacje.
  • Klienci, którzy rezerwowali noclegi od 1 stycznia 2023 r., mogą ubiegać się o rekompensatę.

Decyzja UOKiK wobec Booking.com

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że Booking.com stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Problem dotyczył przede wszystkim braku przejrzystych informacji o tym, czy osoba oferująca nocleg jest przedsiębiorcą, co ma bezpośredni wpływ na zakres ochrony prawnej klienta.

Platforma nieprecyzyjnie przedstawiała również podział obowiązków między sobą a dostawcami usług. W efekcie konsumenci często nie wiedzieli, czy w przypadku reklamacji powinni kontaktować się z Booking.com, czy z właścicielem obiektu. Jak podkreślił urząd, istotne informacje były rozproszone, niejednoznaczne lub ukryte w dodatkowych linkach i regulaminach.

Wypowiedź prezesa UOKiK

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zwrócił uwagę, że problem wpisuje się w szerszy kontekst kontroli przestrzegania przepisów wynikających z dyrektywy Omnibus. „Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund” – podkreślił.

Rekompensaty dla klientów Booking.com

Booking.com zobowiązał się do wprowadzenia zmian w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji oraz do usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Klienci, którzy zarezerwowali noclegi od 1 stycznia 2023 r. do dnia wprowadzenia poprawek, będą mogli ubiegać się o rekompensatę.

Aby ją otrzymać, konieczne jest złożenie reklamacji z powołaniem się na decyzję Prezesa UOKiK i wskazanie, że dotyczy ona opisanych w niej problemów. Forma rekompensaty będzie zależeć od poziomu w programie lojalnościowym:

* użytkownicy z poziomu pierwszego i drugiego awansują o jeden stopień, co może oznaczać większe zniżki,

* osoby z poziomu trzeciego otrzymają 40 zł do wykorzystania na platformie. Zgodnie z decyzją UOKiK, platforma ma poinformować o zasadach rekompensat zarówno obecnych, jak i byłych klientów. Celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości działania i umożliwienie wszystkim uprawnionym skorzystania z przysługujących im świadczeń.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek

Polecany artykuł:

Co z "polskim Dubajem"? Hotel Gołębiewski w Pobierowie nadal nie przyjmuje gości
QUIZ PRL. Wypoczynek z paprykarzem pod gruszą: PRL-owski relaks na biwaku
Pytanie 1 z 15
Kto zajmował się zapewnieniem rozrywki podczas wczasów pracowniczych w PRL?
QUIZ PRL. Wypoczynek z paprykarzem pod gruszą: PRL-owski relaks na biwaku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRAWA KONSUMENTÓW
UOKIK
OMNIBUS