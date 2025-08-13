Antoni Nawrocki (14 lat) i Katarzyna Nawrocka (7 lat) są uprawnieni do świadczenia 300 plus jako uczniowie w wieku szkolnym

są uprawnieni do świadczenia 300 plus jako uczniowie w wieku szkolnym Daniel Nawrocki (22 lata) przekroczył już górną granicę wieku i nie może otrzymać wsparcia z programu "Dobry Start"

przekroczył już górną granicę wieku i nie może otrzymać wsparcia z programu "Dobry Start" Świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, bez względu na dochody rodziny

bez względu na dochody rodziny Wnioski o 300 plus można składać do końca listopada 2025 roku wyłącznie drogą elektroniczną

300 plus dla rodziny prezydenta – kto jest uprawniony

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku rodziny prezydenta Karola Nawrockiego oznacza to, że prawo do 300 zł na wyprawkę szkolną będą miało tylko dwoje z trojga dzieci.

Marta i Karol Nawroccy mają dwójkę wspólnych dzieci: syna Antoniego urodzonego w 2011 roku oraz córkę Katarzynę urodzoną w 2018 roku. Oboje są w wieku szkolnym i spełniają kryteria programu "Dobry Start". Antoni ma obecnie 14 lat, a Katarzyna 7 lat – obie te osoby mogą otrzymać świadczenie.

Inaczej wygląda sytuacja z najstarszym synem rodziny. Daniel, który urodził się w 2003 roku jako syn Marty Nawrockiej z poprzedniego związku, ma obecnie 22 lata. Karol Nawrocki adoptował Daniela i wychowuje go od drugiego roku życia, jednak ze względu na wiek młody mężczyzna nie kwalifikuje się już do programu.

Program Dobry Start 2025 – zasady i limity wiekowe

Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Standardowy limit wieku wynosi jednak 20 lat, co oznacza, że Daniel Nawrocki przekroczył już próg uprawniający do otrzymania 300 plus na wyprawkę szkolną.

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To oznacza, że nawet tak wysokie stanowisko jak urząd prezydenta nie dyskwalifikuje rodziny z otrzymania wsparcia finansowego na dzieci w wieku szkolnym. Kluczowe są wyłącznie kryteria wiekowe i fakt uczęszczania do szkoły.

Jak złożyć wniosek o 300 plus w 2025 roku

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Rodzice mają czas na złożenie dokumentów do końca listopada 2025 roku.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Później składane wnioski są rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od momentu wpłynięcia do ZUS.

Prezydencka rodzina a powszechne świadczenia

Fakt objęcia przez Karola Nawrockiego najwyższego urzędu w państwie nie wpływa na uprawnienia jego rodziny do świadczeń społecznych. Program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Oznacza to, że dwoje dzieci prezydenta – Antoni i Katarzyna – może liczyć na łączne wsparcie w wysokości 600 zł na nowy rok szkolny 2025/2026. Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole – aż do ukończenia przez nie 20 lat.

Kto jeszcze nie otrzyma 300 plus

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce. Program nie obejmuje również studentów szkół wyższych.

Od roku szkolnego 2025/2026 obowiązuje jedna bardzo ważna zmiana w programie – z 300+ skorzystać mogą wyłącznie dzieci, które uczą się w placówce należącej do polskiego systemu oświaty. Ta nowość została wprowadzona szczególnie z myślą o integracji dzieci z rodzin ukraińskich z polskim systemem edukacyjnym.

Procedura składania wniosku przez rodzinę prezydenta

Rodzina prezydenta Nawrockiego będzie musiała złożyć wniosek o świadczenie tak samo jak pozostałe polskie rodziny. Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

W przypadku państwa Nawrockich, którzy tworzą pełną rodzinę, wystarczy że wniosek złoży jedno z rodziców. Wnioski o 300+ można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 r. Im wcześniej złożysz wniosek, tym szybciej ZUS wypłaci świadczenie.

Program "Dobry Start" pozostaje jednym z najpopularniejszych świadczeń rodzinnych w Polsce, z którego korzystają miliony rodzin niezależnie od statusu społecznego czy zawodowego rodziców.

