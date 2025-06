Spis treści

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia kolejną edycję programu Dobry Start, umożliwiając rodzinom otrzymanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 lipca i potrwa do końca listopada 2025 roku.

Wyłącznie elektroniczne składanie wniosków

Znaczącą zmianą w tegorocznej edycji programu jest obowiązek składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. Rodzice mogą skorzystać z trzech dostępnych kanałów: aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Tradycyjne wnioski papierowe nie będą już przyjmowane.

We wniosku należy podać kluczowe informacje finansowe i kontaktowe, w tym numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu. Niezbędne jest również uzupełnienie danych wszystkich dzieci objętych wnioskiem oraz informacji o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać w nadchodzącym roku szkolnym.

Kryteria wieku i uprawnień

Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od 7 do 20 lat, które aktywnie uczęszcza do szkoły. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością górna granica wieku wynosi 24 lata. Istotne jest, że wiek liczony jest rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów oraz szkół policealnych również mogą otrzymać świadczenie, jeśli ukończyli wiek graniczny przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkoli, w tym tzw. zerówek, ani studentów szkół wyższych. Wysokość dochodów rodziny nie ma wpływu na przyznanie świadczenia - program jest uniwersalny i dostępny dla wszystkich uprawnionych.

Procedura wypłaty i terminy

ZUS gwarantuje szybką realizację wniosków złożonych w odpowiednim terminie. Rodzice, którzy poprawnie wypełnią i złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają wypłatę najpóźniej 30 września. To szczególnie istotne dla planowania zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Samodzielne wnioskowanie przez pełnoletnich

Nowością w programie jest możliwość samodzielnego składania wniosków przez pełnoletnich uczniów niepozostających na utrzymaniu rodziców. Uprawnienie to dotyczy również osób usamodzielniających się, wychodzących z systemu pieczy zastępczej, co zwiększa dostępność programu dla najbardziej potrzebujących.

Przeznaczenie środków

Otrzymane 300 zł można przeznaczyć na zakup niezbędnych przyborów szkolnych, w tym podręczników, zeszytów, długopisów, plecaków czy innych elementów wyprawki szkolnej. Program ma na celu zmniejszenie finansowego obciążenia rodzin związanego z przygotowaniem dzieci do nauki.

Najważniejsze informacje:

Okres składania wniosków : 1 lipca - 30 listopada 2025 roku

Wysokość świadczenia : 300 zł na dziecko

Nowy warunek : uczęszczanie do polskiego systemu edukacji

Sposób składania : wyłącznie elektronicznie

Wypłata przy wczesnym wniosku : do 30 września 2025 roku

Koszt programu w 2024 roku : ponad 1,3 miliarda złotych

Liczba beneficjentów: około 4,6 miliona dzieci rocznie

