Dobry Start 2025/2026 – Rewolucja w świadczeniu na wyprawkę szkolną

Rodzice w Polsce przywykli do tego, że wraz z początkiem roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony państwa, które ma pomóc w pokryciu kosztów związanych z zakupem podręczników, zeszytów i innych niezbędnych artykułów szkolnych. Świadczenie "Dobry Start", bo o nim mowa, stało się ważnym elementem budżetu wielu rodzin. Niestety, nie wszyscy będą mogli z niego skorzystać w roku szkolnym 2025/2026. Zmiany w przepisach oznaczają, że mniejsza grupa uczniów otrzyma to wsparcie.

Dobry Start a 800 plus – podobieństwa i różnice

Świadczenie "Dobry Start" często bywa mylnie utożsamiane z programem "800 plus". Choć oba świadczenia mają na celu wsparcie rodzin, istnieją między nimi istotne różnice. Podobieństwem jest brak kryterium dochodowego – aby otrzymać 300 zł na wyprawkę, nie trzeba spełniać żadnych warunków finansowych.

Jednak zasadnicza różnica polega na celu świadczeń i grupie odbiorców. "800 plus" to świadczenie wychowawcze, wypłacane na każde dziecko, niezależnie od jego wieku (do ukończenia 18 lat). Natomiast "Dobry Start" jest jednorazowym wsparciem, które ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Komu przysługuje Dobry Start?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, co do zasady do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, uczącego się w szkole, granica wieku jest przesunięta do 24. roku życia.

Do tej pory, aby otrzymać 300 zł na wyprawkę, wystarczyło, że dziecko spełniało kryterium wieku i uczyło się w szkole. Od roku szkolnego 2025/2026 dochodzi jednak nowy, bardzo ważny warunek – dziecko musi być objęte polskim systemem edukacji.

Oznacza to, że świadczenie "Dobry Start" będzie przysługiwało tylko tym uczniom, którzy realizują obowiązek szkolny w polskiej szkole. Jeśli dziecko uczy się w szkole za granicą, nawet jeśli jest to szkoła polska, lub realizuje naukę zdalną w systemie edukacji innego kraju (np. w ukraińskiej szkole), świadczenie nie zostanie przyznane.

Dlaczego ta zmiana jest tak istotna?

Wprowadzenie tego warunku ma na celu wsparcie polskiego systemu edukacji i zapewnienie, że środki publiczne będą przeznaczane na edukację dzieci uczących się w polskich szkołach. Zmiana ta dotknie przede wszystkim rodziny, które z różnych powodów zdecydowały się na edukację swoich dzieci poza granicami Polski lub w systemach edukacyjnych innych krajów.

Warto pamiętać, że świadczenie "Dobry Start" nie jest wypłacane automatycznie. Fakt, że na dane dziecko przyznano "800 plus", nie oznacza automatycznego otrzymania 300 zł na wyprawkę. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek.

Od 2021 roku wnioski o "Dobry Start" obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, a pieniądze są przekazywane bezgotówkowo na konto bankowe wskazane we wniosku.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia "Dobry Start" można złożyć za pośrednictwem jednego z kanałów udostępnianych przez ZUS:

Portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS,

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

Bankowość elektroniczną.

Wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.