Abonament RTV 2025 - kto musi płacić i ile?

Poczta Polska przypomina o ciążącym na wszystkich posiadaczach zarejestrowanych odbiorników radiowych i telewizyjnych obowiązku opłacania abonamentu RTV. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel urządzenia zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego musi je zarejestrować i regularnie uiszczać opłaty, niezależnie od faktycznego korzystania z odbiornika.

Wysokość opłat abonamentowych w 2025 roku:

Miesięczna opłata za radio: 8,70 zł

Miesięczna opłata za telewizor lub radio i telewizor: 27,30 zł

Osoby, które zdecydują się na jednorazową opłatę za cały rok, mogą liczyć na dodatkowe korzyści finansowe. Największa zniżka wynosząca 10 procent przysługuje tym, którzy opłacą abonament RTV za cały rok z góry do 25 stycznia.

Wysokie kary za niepłacenie abonamentu RTV

Niepłacenie abonamentu RTV w terminie lub niezarejestrowanie odbiornika to poważne przewinienia, które skutkują dotkliwymi karami finansowymi. Kara za niepłacenie abonamentu RTV wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty, co oznacza:

261 zł za odbiornik radiowy (30 x 8,70 zł)

za odbiornik radiowy (30 x 8,70 zł) 819 zł za odbiornik telewizyjny (30 x 27,30 zł)

Jeśli kara nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, sprawa trafia do urzędu skarbowego, który dysponuje skutecznymi narzędziami odzyskiwania zaległości, włącznie z egzekucją komorniczą.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Krąg osób zwolnionych z opłat abonamentowych jest stosunkowo szeroki. Wiele osób może korzystać z tego przywileju, często nawet o tym nie wiedząc. Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są następujące grupy:

Automatyczne zwolnienie (bez składania wniosku):

Osoby, które ukończyły 75 lat

Zwolnienie po złożeniu dokumentów:

Emeryci powyżej 60. roku życia, których dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia (limit w 2025 roku: 4090,86 zł brutto)

Osoby z I grupą inwalidzką

Weterani wojenni i inwalidzi wojenni oraz członkowie ich rodzin

Osoby niesłyszące (całkowita głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu)

Osoby niewidome (ostrość wzroku nie przekracza 15%)

Osoby bezrobotne

Beneficjenci świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, renty socjalnej lub zasiłku przedemerytalnego

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV, należy udać się do oddziału Poczty Polskiej i złożyć komplet wymaganych dokumentów. Konieczne jest również przedłożenie "Oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych".

Ważne zasady dotyczące zwolnień:

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów

Użytkownik musi informować Pocztę Polską o zmianach sytuacji w ciągu 30 dni

Tylko osoby po 75. roku życia otrzymują zwolnienie automatycznie

Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany?

W dniu 10 lipca 2025 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Konfederacji, zakładający całkowitą likwidację abonamentu RTV z dniem 1 stycznia 2026 roku. Sejm będzie rozpatrywał ten projekt w najbliższych miesiącach.

W planach jest zastąpienie obecnego systemu abonamentowego tzw. opłatą audiowizualną, jednak szczegóły tego rozwiązania nie są jeszcze znane. Do momentu ewentualnych zmian prawnych obowiązują dotychczasowe zasady płatności abonamentu RTV.

Termin płatności abonamentu RTV - ostatnie dni na uregulowanie należności

Wszystkie osoby posiadające zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne mają czas do 25 sierpnia 2025 roku na uiszczenie miesięcznej opłaty abonamentowej. Po tym terminie Poczta Polska może rozpocząć procedury karnie wobec dłużników.

Osoby, które chcą uniknąć wysokich kar finansowych, powinny jak najszybciej uregulować swoje zobowiązania lub - jeśli spełniają kryteria - złożyć dokumenty uprawniające do zwolnienia z abonamentu RTV.

