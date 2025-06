Inflacja w Polsce: Maj zaskakuje spadkiem poniżej oczekiwań

Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił finalne dane dotyczące inflacji w maju 2025 roku. Wynik? 4% rok do roku. To nie tylko rewizja w dół w stosunku do wstępnego szacunku (4,1%), ale także wynik poniżej najbardziej optymistycznych prognoz analityków. Rynek był zaskoczony, ponieważ średnia prognoza ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” wynosiła 4,3%.

Jak wynika z danych GUS, pierwszy raz od ponad półtora roku koszyk inflacyjny potaniał miesiąc do miesiąca. Warto przyjrzeć się bliżej, co dokładnie wpłynęło na tak znaczący spadek inflacji.

Co podrożało, a co potaniało?

W maju 2025 roku towary podrożały rok do roku o 3,3%, natomiast usługi o 6%. Co ciekawe, od początku roku wzrost cen usług jest wyższy niż wzrost cen towarów (2,7% vs. 1,4%).

Żywność podrożała rok do roku o 5,4%. Wzrost cen dotknął przede wszystkim masło (ponad 20%), drób (ponad 12%) oraz jaja (blisko 18%). Warto jednak zauważyć, że ceny masła w porównaniu do początku roku lekko spadły. Owoce są droższe o około 12% niż przed rokiem. Z kolei cukier kontynuuje trend spadkowy – jest o 5,5% tańszy niż na początku roku i aż o 30% tańszy niż przed rokiem - pisze "Rzeczpospolita".

Koszty utrzymania mieszkania: Gaz i prąd w górę

Wyraźnie podrożało utrzymanie mieszkania. Ceny gazu wzrosły o około 25%, a prądu o blisko 20%. Zimna woda, usługi kanalizacyjne i wywóz śmieci podrożały o około 9-12%.

Tanieją paliwa

Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Benzyna i diesel są o około jedną ósmą tańsze niż rok temu i około 5-6% tańsze niż na początku roku. Tylko w maju, w porównaniu z kwietniem, potaniały o około 3,5-4%.

Co to oznacza dla konsumentów?

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oznacza, że za tę samą kwotę pieniędzy możemy kupić mniej niż wcześniej. Dane dotyczące inflacji bierze się także pod uwagę przy wyliczeniu wielu ważnych wskaźników, w tym wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Składnik Maj 2025 Kwiecień 2025 rdr (%) mdm (%) rdr (%) mdm (%) INFLACJA OGÓŁEM 4,0 -0,2 4,3 0,4 Inflacja towarów 3,3 0,1 3,5 0,2 Inflacja usług 6,0 0,4 6,3 1,1 Żywność i napoje bezalkoholowe 5,5 0,4 5,3 0,8 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,3 0,7 6,1 0,7 Odzież i obuwie -1,6 -0,3 -1,7 2,2 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 10,6 -0,1 10,8 0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 0,0 0,2 -0,5 -0,5 Zdrowie 4,9 0,7 5,3 0,2 Transport -7,2 -2,4 -5,6 -0,5 Łączność 2,8 -0,3 3,5 0 Rekreacja i kultura 3,4 -1,8 3,6 1,1 Edukacja 8,1 0,1 8,1 0,1 Restauracje i hotele 5,9 0,7 6,1 0,8 Inne towary i usługi 2,0 -0,2 2,2 0,5

GUS:4,0% inflacji w maju ⚠️*rewizja po wstępnych 4,1% podanych dwa tyg. temu. pic.twitter.com/yizK8iBpCo— Rafał Mundry (@RafalMundry) June 13, 2025

