Czeski przewoźnik RegioJet w połowie września uruchomi połączenie kolejowe Warszawa – Kraków, wchodząc na polski rynek.

RegioJet szuka Polaków do pracy w Czechach, oferując maszynistom nawet 14 tys. zł brutto, czyli dwukrotnie więcej niż w PKP.

Firma rekrutuje na różne stanowiska, w tym maszynistów, kierowników pociągów (do 10 tys. zł brutto) i pracowników biurowych.

Nowy gracz na polskich torach i zaskakująca oferta pracy

Po kilku latach przygotowań czeski przewoźnik kolejowy RegioJet wreszcie wchodzi na polski rynek. Firma nie tylko uruchamia nowe połączenie pasażerskie, ale równocześnie rozpoczyna szeroko zakrojoną rekrutację, kierując swoją ofertę bezpośrednio do polskich pracowników. Wraz z inauguracją działalności na polskim rynku czeski przewoźnik poszukuje pracowników, oferując na niektórych stanowiskach pensje znacznie przewyższające te w PKP. To sygnał, że na rynku pracy w branży kolejowej może dojść do sporych przetasowań.

Na swojej stronie internetowej spółka oficjalnie komunikuje swoje plany: "Po kilku latach przygotowań uzyskaliśmy możliwość ubiegania się o przepustowość na polskich torach i złożyliśmy wnioski o przydział tras. W związku z tym przygotowujemy się do uruchomienia przewozów – w tym taboru, maszynistów i załóg. Wierzymy, że zaoferujemy nową, wysokiej jakości alternatywę podróżowania koleją także polskim pasażerom".

Ile można zarobić w RegioJet? Porównanie zarobków z PKP

Kluczowym elementem, który przyciąga uwagę, są oferowane zarobki. Z opublikowanych przez firmę kilkunastu ofert pracy wynika, że czeski pracodawca jest gotów zapłacić znacznie więcej niż krajowa konkurencja. Najwyższe wynagrodzenie oferowane jest maszynistom, którzy w RegioJet mogą zarabiać nawet 14 tys. zł brutto miesięcznie. Wymagania na to stanowisko obejmują ważną licencję maszynisty ze świadectwem oraz minimum półroczne doświadczenie. Jak donosi "Fakt", dla porównania, w niedawnej rekrutacji PKP Intercity maszyniści z o wiele dłuższym stażem mogli liczyć na pensję do 9600 zł brutto.

Osoby zainteresowane ofertą RegioJet praca mogą znaleźć zatrudnienie również jako kierownicy pociągów, gdzie pensja może przekroczyć 10 tys. zł brutto. Atrakcyjne warunki czekają także na konduktorów i baristów – w ich przypadku widełki płacowe na umowie o pracę wynoszą od 6 do 7,5 tys. zł brutto. Firma prowadzi również rekrutację na stanowiska biurowe, takie jak kontroler jakości, kierownik ds. gastronomii i logistyki czy specjalista ds. rekrutacji, jednak w tych przypadkach nie podano publicznie wysokości wynagrodzenia.

Plany ekspansji i start połączenia Warszawa – Kraków

Wejście RegioJet do Polski to nie tylko nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim nowa oferta dla pasażerów. Jak informuje "Fakt", czeski przewoźnik planuje uruchomić swoje pierwsze połączenie na trasie Warszawa – Kraków już w połowie września. To jedna z najbardziej obleganych tras w kraju, co pokazuje, że nowy gracz mierzy wysoko i chce konkurować na kluczowych odcinkach. Wejście czeskiego przewoźnika na trasę Warszawa – Kraków zapowiada większą konkurencję i może wpłynąć na standardy oraz ceny na polskim rynku kolejowym. Długie przygotowania do wejścia na polskie tory wskazują, że firma ma przemyślaną strategię i zamierza stać się istotną alternatywą dla pasażerów przyzwyczajonych do usług państwowego monopolisty.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.