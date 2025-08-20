Pieniądze to nie wszystko

Czy Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski zasiądą do stołu negocjacyjnego? Czy to szansa na przełom w konflikcie, czy tylko kolejna odsłona gry pozorów? W środę 20 sierpnia 2025 roku w programie "Pieniądze to nie wszystko" przyjrzymy się bliżej możliwości spotkania na szczycie i przeanalizujemy, co z ewentualnymi ustępstwami terytorialnymi. Sprawdzimy, czy Putinowi można zaufać w kwestii dotrzymywania warunków pokoju i jak obecna sytuacja wpływa na relacje polsko-ukraińskie. Nie przegap analiz ekspertów i najnowszych informacji prosto ze wschodniego frontu! Bądź z nami o 10:45 na kanale "Super Expressu" na platformie You Tube!

W środę 20 sierpnia 2025 roku gościem programu "Pieniądze to nie wszystko" będzie Vasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Program "Pieniądze to nie wszystko" to program publicystyczno-informacyjny, w którym wraz z ekspertami poruszane są bieżące tematy gospodarcze, ekonomiczne, dotyczące polityki społecznej. Program prowadzi Hubert Biskupski.

