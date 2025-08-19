Sąd cypryjski wydał decyzję dotyczącą fundacji Zygmunta Solorza, kluczowych dla struktur właścicielskich Polsatu i ZE PAK.

Prawnicy stron sporu prezentują rozbieżne opinie na temat wpływu orzeczenia na kontrolę nad aktywami.

Trwa spór o sukcesję w imperium biznesowym Solorza, obejmującym Grupę Polsat Plus i ZE PAK.

Zygmunt Solorz złożył zawiadomienie do prokuratury. Wcześniej orzekały sądy w Liechtensteinie, doszło do zmian personalnych w zarządach spółek.

Solorz kontra dzieci. Cypryjski sąd zakazał zmian w organach fundacji

14 sierpnia sąd cypryjski wydał tymczasowy zakaz dla TiVi Foundation (kontrolującej Grupę Cyfrowy Polsat) oraz cypryjskiej spółki Reddev Investments (podlegającej TiVi Foundation). Zakaz ten uniemożliwia „wykonywanie, wdrażania i inicjowania zmian w organach i strukturze spółek zależnych”. Podobne ograniczenie dotyczy fundacji Solkomtel, która sprawuje pośrednią kontrolę nad Grupą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK).

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, prawnik Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, uważa, że decyzja cypryjskiego sądu to ważny krok w kierunku przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Podkreśla, że jego klient podejmuje wszelkie działania prawne, aby chronić interesy fundacji, spółek, ich menedżerów, pracowników, kontrahentów oraz akcjonariuszy mniejszościowych.

Przedstawiciel TiVi Foundation: postanowienie sądu nie wpływa na działalność fundacji

Z kolei Jarosław Kołkowski, przedstawiciel prawny TiVi Foundation, twierdzi, że postanowienie sądu nie wpływa na bieżącą działalność Fundacji, ani na decyzje podjęte w przeszłości, ani na przyszłe.

W maju br. sąd w Lichtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation. Zmiany te miały doprowadzić do przekazania kontroli nad biznesami miliardera jego dzieciom. Jak zaznacza Kwaśnicki, wyrok ten nie jest prawomocny, a złożone apelacje są „bardzo mocne”.

Konflikt między Zygmuntem Solorzem, a jego dziećmi

Konflikt pomiędzy Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi ujawnił się we wrześniu 2024 roku. Wówczas „Gazeta Wyborcza” informowała, że dzieci Solorza ostrzegają menedżerów kluczowych spółek przed osobami, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem, w tym nad Polsatem i firmami strategicznymi dla państwa. Dzieci miliardera miały być w sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza.

W odpowiedzi na publikację, Solorz zapowiedział odwołanie synów z władz spółek swojego holdingu. Sprawa trafiła do sądu w Lichtensteinie, który ustanowił kuratora w TiVi Foundation i zawiesił uprawnienia Solorza do powoływania członków organów zarządzających.

W październiku 2024 roku synowie Solorza zostali odwołani z rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii, Polkomtela i koncernu energetycznego ZE PAK.

22 lipca 2025 roku Zygmunt Solorz został odwołany z funkcji szefa rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtela i Netii. Decyzję podjęła Rada Fundacji TiVi Foundation, w skład której wchodzą przedstawiciele sądu w Liechtensteinie, dzieci Solorza oraz samego miliardera. Odwołano również Mirosława Błaszczyka ze stanowiska szefa Cyfrowego Polsatu.

Wcześniej, 2 lipca 2025 roku, Zygmunt Solorz złożył zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie podejrzenia doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem związanym z działalnością Fundacji TiVi i Solkomtel. Kwaśnicki twierdzi, że istnieją dowody i zeznania świadków potwierdzające oszustwo, do którego miało dojść w sierpniu 2024 roku podczas zjazdu rodzinnego.