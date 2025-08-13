Waloryzacja emerytur w 2026 roku wyniesie tylko 4,9 proc. - najniższy poziom od kilku lat

Minimalna emerytura wzrośnie o 92 zł brutto do kwoty 1970,98 zł miesięcznie

do kwoty 1970,98 zł miesięcznie Rząd przyjął ustawowe minimum bez porozumienia z Radą Dialogu Społecznego

Mniej emerytów otrzyma "czternastkę" w pełnej wysokości z powodu niezmiennego progu dochodowego

Waloryzacja emerytur 2026: Drastyczny spadek podwyżek

Rząd zdecydował się na wariant najniższy z możliwych, pozostawiając zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku.

Waloryzacja emerytur w ostatnich latach:

2026: 4,9 proc.

2025: 5,5 proc.

2024: 12,14 proc.

2023: 14,8 proc.

Tak niskie wskaźniki waloryzacji oznaczają znaczące pogorszenie sytuacji finansowej polskich emerytów w porównaniu z okresem wysokiej inflacji, kiedy podwyżki emerytur i rent były znacznie wyższe.

Minimalna emerytura 2026: Wzrost o zaledwie 92 zł

Nowa waloryzacja emerytur spowoduje, że minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie 1970,98 zł brutto, co stanowi wzrost o około 92 zł w porównaniu z obecną kwotą 1878,91 zł. Po odliczeniu składek emerytom pozostanie 1793,59 zł "na rękę".

Renty wdowie oraz pozostałe świadczenia emerytalne również wzrosną w oparciu o ten sam wskaźnik 4,9 proc., co oznacza symboliczne podwyżki dla wszystkich beneficjentów systemu emerytalnego.

Emerytury w Polsce: Brak porozumienia społecznego

Decyzja o najniższej możliwej waloryzacji emerytur została podjęta po tym, jak nie udało się wypracować wspólnego stanowiska podczas negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Na wspólnym posiedzeniu zespołów problemowych 23 czerwca oraz podczas plenarnego posiedzenia 11 lipca nie osiągnięto porozumienia.

Zgodnie z przepisami, w przypadku braku konsensusu Rada Ministrów ma obowiązek określić wysokość waloryzacji w terminie 21 dni od zakończenia negocjacji. Projekt został przyjęty z końcem lipca w trybie obiegowym.

Rząd nie informował o decyzji ws. podwyżki emerytur

Szokujące jest to, że rząd nie przeprowadził tradycyjnej konferencji prasowej ani nie wydał oficjalnych komunikatów dotyczących tej istotnej dla milionów Polaków decyzji. Rzecznik rządu Adam Szłapka nie wspomniał o waloryzacji emerytur nawet podczas swoich wystąpień dla mediów.

Czternasta emerytura 2026: Mniej osób w pełnej wysokości

Trzynasta i czternasta emerytura będą miały identyczną wysokość jak minimalna emerytura, czyli 1970,98 zł brutto. Jednak pełna kwota "czternastki" przysługuje jedynie osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Ponieważ próg ten nie podlega waloryzacji, a emerytury wzrosną, mniej osób będzie miało prawo do pełnego czternastego świadczenia dodatkowego. To oznacza, że wielu emerytów może stracić część lub całość "czternastki".

Emerytury w Polsce: Co dalej?

Niska waloryzacja emerytur w 2026 roku może oznaczać trudny rok dla polskich emerytów, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział poparcie dla mechanizmu kwotowo-procentowego, gwarantującego minimalną podwyżkę o 150 zł brutto, jednak propozycja ta spotkała się z krytyką ze strony rządu.

Wiceminister Sebastian Gajewski podkreślał, że waloryzacja to mechanizm prawno-ekonomiczny mający utrzymać siłę nabywczą świadczeń oraz zapewnić emerytom możliwość partycypowania w owocach wzrostu gospodarczego, a nie element gry politycznej.

