ZUS co roku waloryzuje emerytury i renty, aby chronić ich wartość przed inflacją.

W 2025 roku waloryzacja wyniosła 5,5%, znacznie mniej niż w poprzednich latach, z powodu spadku inflacji.

Prognozy na 2026 rok wskazują na waloryzację rzędu 4,21%, co oznacza niższe podwyżki świadczeń niż w roku poprzednim.

Coroczna waloryzacja emerytur

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS podlegają corocznej waloryzacji. Jest to mechanizm mający na celu ochronę realnej wartości emerytur i rent w obliczu inflacji oraz wzrostu cen. Waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, a także na realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia.

W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniosła 5,5 proc., co stanowiło znaczący spadek w porównaniu z waloryzacją w 2023 roku (14,8 proc.) i 2024 roku (12,12 proc.). Przyczyną mniejszego wzrostu wysokości emerytur był przede wszystkim spadek inflacji.

Jakiej waloryzacji mogą spodziewać się emeryci i renciści w 2026 roku?

GUS opublikował najnowsze dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. W II kwartale średnia płaca wzrosła o 8,8 proc. w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 8748,63 zł. Co ciekawe, w porównaniu z poprzednim kwartałem wynagrodzenie spadło o 2,4 proc.

Wzrost płac jest jednym z dwóch kluczowych parametrów branych pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Drugim istotnym czynnikiem jest inflacja, która na koniec lipca wyniosła 3,1 proc.

Przy założeniu, że dane na tym poziomie utrzymają się przez cały rok, waloryzacja w 2026 roku wyniosłaby 4,21 procent, czyli o 1,29 punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! Jeśli jednak inflacja będzie spadać, jak zakładają niektóre prognozy, waloryzacja może być jeszcze niższa.

O ile wzrosną emerytury i renty w 2026 roku?

Przy waloryzacji na poziomie 4,21 proc. minimalna emerytura (obecnie 1878,91 zł) wzrosłaby o niespełna 80 zł, osiągając kwotę 1957,93 zł. Emerytura w okolicy średniej, czyli 3700 zł, wzrosłaby o 156 zł, do kwoty 3856 zł. Natomiast senior otrzymujący obecnie świadczenie w wysokości 6000 zł, otrzymałby 252 zł więcej, czyli 6252 zł.

Ostateczne dane dotyczące całorocznej waloryzacji zostaną podane w lutym 2026 roku, po opublikowaniu przez GUS danych o całorocznej inflacji i wzroście wynagrodzeń za 2025 rok. Emerytury po waloryzacji będą wypłacane od 1 marca 2026 roku.

