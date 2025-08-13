Od 2025 roku obowiązują nowe zasady wypłat świadczeń honorowych dla stulatków z polskim obywatelstwem.

Świadczenie w wysokości 6 589,67 zł brutto jest wypłacane co miesiąc, a jego beneficjentów jest coraz więcej.

ZUS wypłaca dodatek automatycznie, ale osoby bez emerytury muszą złożyć wniosek.

Świadczenie honorowe dla stulatków

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowy system wypłat świadczeń honorowych dla osób, które ukończyły 100 lat i mają polskie obywatelstwo. Jak wyjaśnia Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS:

- „Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać świadczenie honorowe. Raz przyznane – ZUS wypłaca co miesiąc, dodatkowo do podstawowego świadczenia. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto”.

Coraz więcej beneficjentów

ZUS podaje, że obecnie świadczenie otrzymuje ponad 3,8 tys. osób, czyli niemal dwa razy więcej niż w 2018 r., gdy liczba uprawnionych wynosiła 1,9 tys. Seniorzy mogą liczyć na to dodatkowe wsparcie bez konieczności składania wniosku, jeśli mają już prawo do emerytury lub renty.

Jak dostać pieniądze, jeśli nie ma się emerytury?

Osoby, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych, również mogą ubiegać się o dodatek. Warunkiem jest obywatelstwo polskie, ukończenie 100 lat oraz posiadanie w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych przez minimum 10 lat po 16. roku życia. W takim przypadku ZUS wypłaci pieniądze od miesiąca złożenia wniosku.

Waloryzacja i nowe zasady

Kwota świadczenia jest waloryzowana co roku w marcu, podobnie jak emerytury i renty. Reforma z 2025 r. wprowadziła jednolitą wysokość świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od tego, jak długo je otrzymują. Wcześniej przyznawano je „w drodze wyjątku” i w stałej kwocie obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat – bez późniejszych podwyżek.

Gdzie znaleźć wniosek?

Formularz ESH można pobrać z portalu zus.pl lub odebrać w dowolnej placówce ZUS. Decyzję o przyznaniu dodatku wydaje instytucja wypłacająca podstawowe świadczenie – jeśli senior pobiera je z różnych źródeł, wypłatę przejmuje ZUS.

