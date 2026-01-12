Ziobro na Węgrzech pójdzie z torbami? Zabezpieczono mu majątek, Sejm zajmie się jego wynagrodzeniem

Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, co może skutkować obniżeniem jego uposażenia poselskiego.

Prokuratura zabezpieczyła majątek Ziobry w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw.

Marszałek Sejmu wdrożył procedurę ustalenia kwestii wynagrodzenia posła PiS, co może prowadzić do obniżenia jego uposażenia i diety.

Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że jego klient uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Decyzja Węgier została podjęta w związku z "naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym".

Były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny będący obecnie posłem PiS (który stracił immunitet 7 listopada) jest podejrzany w śledztwie prokuratury dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze zarzucono popełnienie 26 przestępstw.

Po informacji o uzyskaniu azylu przez Ziobrę, Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował że wdrożył procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia posła PiS. Procedura może skończyć się obniżeniem uposażenia i diety przez Sejm. Może być to spory problem dla Zbigniewa Ziobry, biorąc pod uwagę fakt, że prokuratura zabezpieczyła jego majątek w listopadzie 2025 roku.

Z oświadczenia majątkowego wynika, że Zbigniew Ziobro zgromadził blisko 476 tys. zł oszczędności, a także posiada 2,71 dolarów oraz 148,89 euro. Warto dodać, że pod koniec listopada w związku z śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zabezpieczyła środki na rachunku bankowym Zbigniewa Ziobry. Nie wiadomo jednak jaką część środków posiadał w gotówce, a jaka na koncie.

Według oświadczenia majątkowego były minister sprawiedliwości posiada:

Dom jednorodzinny o powierzchni 133 mkw. wraz z budynkami gospodarczymi (30 mkw.) i letniskowo-gospodarczymi (34 mkw.). Jego wartość wycenił na ok. 950 tys. zł

Działka rolna o powierzchni 73 arów o wartości ok. 175 tys. zł.

Działka leśno-rolna o powierzchni 1,1 ha o wartości ok. 140 tys. zł.

Kolejna działka leśno-rolna o powierzchni 1,4 ha o wartości ok. 170 tys. zł.

Warto jednak podkreślić, że prokuratura zabezpieczyła nieruchomości należącego do Zbigniewa Ziobry hipoteką przymusową.

- Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku - podawał w listopadzie rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak.

W związku z tym sytuacja finansowa Zbigniewa Ziobry nie wygląda najlepiej. Nie tylko ma zajęty majątek, ale teraz grozi mu pomniejszenie uposażenia poselskiego! Warto jednak podkreślić, że zabezpieczenie majątku nie powinno pozbawiać środków niezbędnych do życia.

