Wzrost opłat za śmieci to ogólnopolski trend, z podwyżkami sięgającymi nawet 100% w niektórych miastach.

Nowe systemy naliczania opłat, np. na podstawie zużycia wody, mają wejść w życie w 2025 roku.

Seniorzy mogą skorzystać z częściowych lub całkowitych ulg w opłatach za śmieci, w zależności od lokalnych przepisów.

Dlaczego opłaty za śmieci rosną? Podwyżki w całym kraju

Rosnące koszty życia to nie tylko ceny energii i żywności. Coraz większym obciążeniem dla domowych budżetów staje się opłata za śmieci, która rośnie niemal w całym kraju. Jak wynika z informacji serwisu biznes info, kluczowe przyczyny to rosnące koszty gospodarowania odpadami oraz segregacja, która nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Skalę problemu widać na przykładach konkretnych miast. W Katowicach mieszkańcy płacą już o 30 proc. więcej (wzrost z 26,30 zł do 35,20 zł miesięcznie). W Radomiu od 1 października 2024 roku podwyżka sięgnęła aż 100 proc. Z kolei Lublin od 1 sierpnia 2025 roku wprowadzi w budynkach wielorodzinnych nowatorski system oparty na zużyciu wody, gdzie stawka wyniesie 13,20 zł za każdy zużyty metr sześcienny. W skali kraju podwyżki sięgają średnio od 2 do 4 zł na osobę w gospodarstwie domowym.

Jaka ulga dla seniorów na opłaty za śmieci?

Choć podwyżki są dotkliwe, przepisy dają gminom możliwość wprowadzania zwolnień z opłat. Warto wiedzieć, że przysługuje im częściowa lub całkowita ulga dla seniorów przy opłatach za wywóz śmieci. Regulacje te są ustalane indywidualnie na mocy Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, dlatego rozwiązania różnią się w zależności od miejsca zamieszkania.

Przykładowo w stolicy działa Warszawska Pomoc Osłonowa. W jej ramach osoby samotne, których dochód nie przekracza 1940 zł netto, mogą otrzymać zasiłek celowy pokrywający co najmniej 50 proc. kosztów. Jak podaje biznes info, program ten wspiera przede wszystkim seniorów z niskimi emeryturami. W Katowicach zniżkę w wysokości 20 proc. zapewnia Karta Dużej Rodziny. Z kolei w Gdyni z częściowego zwolnienia z opłaty mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady.

Kiedy seniorzy zwolnieni z opłat za śmieci mogą nie płacić wcale?

W niektórych sytuacjach możliwe jest uzyskanie 100-procentowej zniżki. Całkowite zwolnienie z opłaty za śmieci, o które mogą ubiegać się seniorzy, jest możliwe w przypadku, gdy w danej nieruchomości nikt nie zamieszkuje. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy senior przebywa przez dłuższy czas poza domem – w sanatorium, domu opieki czy u rodziny.

Ulga nie jest jednak przyznawana automatycznie. Emeryt planujący nieobecność trwającą ponad miesiąc musi zgłosić ten fakt w urzędzie gminy lub miasta. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć specjalną deklarację o braku osób zamieszkujących nieruchomość. Konieczne jest wskazanie okresu, w którym lokal będzie pusty, oraz przedstawienie dowodów potwierdzających ten stan. Jak czytamy w biznes info, może to być „zaświadczenie z domu opieki czy kopia biletu lotniczego”. W zależności od lokalnych regulacji gmina może również wymagać dostarczenia oświadczenia o niewytwarzaniu odpadów.

