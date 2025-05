Opłaty za śmieci na działce ROD: Jak wyglądają aktualne przepisy?

Sezon na prace porządkowe w ROD ruszył pełną parą, a działkowcy zmagają się z pytaniami dotyczącymi wywozu odpadów z działki. Warto pamiętać, że zasady różnią się w zależności od gminy i regulaminu konkretnego ROD. Ogródki działkowe są traktowane jako nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

Oznacza to, że nie zawsze są one objęte gminnym systemem gospodarki odpadami. Jeśli gmina nie obejmuje ROD swoim systemem, właściciel działki musi indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór odpadów. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) są przeznaczone dla mieszkańców, a nie dla działkowców.

Przykładem jest sytuacja w Żorach, gdzie urząd miasta wymaga, aby umowa na odbiór odpadów komunalnych obejmowała wszystkie pięć frakcji: odpady zmieszane, papier, szkło, plastik i bioodpady. Częstotliwość odbioru musi być zgodna z przepisami: raz w miesiącu dla odpadów selektywnych i dwa razy w miesiącu (od kwietnia do października) dla odpadów zmieszanych.

Dlaczego działkowcy płacą za śmieci, nawet jeśli ich nie wytwarzają? Obowiązek uiszczania opłat ogrodowych

Wielu działkowców odczuwa frustrację, ponieważ muszą płacić za opłaty za śmieci ROD zarówno w miejscu zamieszkania, jak i na terenie ogródka działkowego. Ustawa o ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek uiszczania opłat ogrodowych, które obejmują m.in. opłatę za utrzymanie czystości, w tym opłatę za śmieci.

Zarząd ROD Abisynka z Nadarzyna wyjaśnia: „Ustawa o ROD ani żaden inny przepis nie wprowadza możliwości zwolnienia działkowca z obowiązku uiszczania opłaty ogrodowej w części związanej z opłatą za śmieci. Nie uzasadnia tego również sytuacja, że działkowiec, zamiast wyrzucać śmieci do pojemnika ogrodowego, np. wynosi je poza teren ogrodu i wyrzuca do przydomowego śmietnika, czy też nie ma altany działkowej, ogranicza się do wytwarzania na działce ROD tylko odpadów zielonych, które można w całości poddać kompostowaniu w kompostowniku ogrodowym lub rzadko przebywa na działce (i tym samym mało albo wcale nie produkuje śmieci)”.

Płacąc za śmieci w ROD, działkowcy płacą za możliwość korzystania z infrastruktury do wywozu odpadów z działki na terenie ogrodu. To, czy z niej skorzystają, zależy wyłącznie od nich.

Systemy gospodarowania odpadami w ROD a wysokość opłat za śmieci

Sposób gospodarowania odpadami ROD ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat za śmieci ROD. Na terenie ROD funkcjonują trzy główne systemy:

System prywatny: Zarządy ROD zawierają indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady (prywatnymi lub komunalnymi). Jest to najczęściej spotykane rozwiązanie, stosowane w około 50% ogrodów.

System gminny z ryczałtową stawką: Obowiązują deklaracje, gdzie wyliczana jest ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ROD.

System gminny z opłatą za pojemnik: Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie pojemnika przez stawkę opłaty.

Mieczysław Kamiński, prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, przyznaje, że opłaty za odpady są mocno odczuwalne przez działkowców:

„To może być i ponad 200 zł rocznie, a to o tyle denerwujące dla działkowców, że płacą podwójnie. Odpady zielone na swoich działkach kompostują i muszą płacić za te kilka butelek czy opakowań, które zużyją w trakcie pobytu na działce, nawet jak je zabiorą do domu. Wielu uznaje to za niesprawiedliwość, ale takie są zapisy prawa i trzeba się dostosować”.

Działkowców irytuje fakt, że kompostowanie odpadów zielonych, choć obowiązkowe, nie wpływa na obniżenie opłat.

Co zrobić, by nie płacić podwójnie? Postulaty PZD i problemy działkowców z opłatami za śmieci

Problemem dla działkowców jest brak jednolitych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w ROD. Jak podkreśla radca prawny PZD Bartłomiej Piech:

„Dlatego trudno mi się odnieść do pytania o zasady dotyczące zagospodarowania odpadów w ROD. Każdą sytuację trzeba by tu rozważać indywidualnie, uwzględniając zapisy uchwał w danej gminie”.

Piech apeluje o stworzenie jednolitych dla całego kraju przepisów dotyczących gospodarki odpadami w ROD. „Swojego czasu składaliśmy wiele wniosków o to, by w przepisach dotyczących gospodarki odpadami uwzględnić specyfikę ogrodów działkowych, ale ta idea nie została przyjęta przez ustawodawcę. Niewątpliwie rozwiązania, które mamy obecnie, nie uwzględniają specyfiki ogrodów działkowych”.

Opłaty za odpady stały się znaczącą częścią kosztów korzystania z działek.

„W ostatnich latach te opłaty rosły bardzo szybko, teraz to się trochę ustabilizowało, ale nadal jest to duże obciążenie finansowe dla działkowców - nagle ta pozycja zagospodarowania odpadów stała się jedną z największych w kosztach korzystania z ROD, ale to samo dotyczy mieszkańców domów” - zwraca uwagę Piech.

PZD postulował wprowadzenie limitów w kalkulacji opłat za śmieci ROD, np. maksymalnie 25% stawki gminnej, ze względu na ograniczone wykorzystywanie działek, ale propozycja nie została uwzględniona.

Mieczysław Kamiński dodaje: „Wiele zależy po prostu od tego, jak zaradne są władze danego ogrodu, na ile potrafią negocjować z gminą czy z firmą odbierającą odpady, jeśli gmina nie obejmuje ROD swoim systemem”. Podsumowując, sytuacja działkowców jest trudna, a nadziei na szybką zmianę przepisów brak.